Dün Şanlıurfa'da bir lisede gerçekleşen silahlı saldırının ardından bugün de Kahramanmaraş'taki bir okulda silahlı eylem gerçekleşti. Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğlen saatlerinde silah sesleri duyuldu. Yetkilerin ilk açıklamasına göre olayda 4 can kaybı ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Yaşanılan hadisenin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu şehre hareket etti.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek de olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir.

Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır.