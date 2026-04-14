Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 17 yaşındaki bir öğrenci tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Açılan ateş sonucunda çok sayıda kişi yaralanırken, bazı öğrenci ve çalışanlar ise saldırıdan kaçmak için yüksekten

atlamaları nedeniyle hafif yaralandı.

12 ÖĞRENCİ VE 3 ÖĞRETMEN YARALANDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı

Öztürk'e yaptığı açıklamada 18 kişinin yaralandığını belirtti.

Bazı öğrenci, öğretmen ve çalışanların silahlı saldırı sonucunda yaralandığı, bazılarının ise saldırı sonrası

pencereden atlayarak kaçmaya çalışırken yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar arasında 12 öğrencinin ve 3 öğretmenin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın da süratle saldırının meydana geldiği okula hareket etti.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE ATEŞ AÇTI

İlk tespitlere göre saldırganın 17 yaşında bir öğrenci olduğu, pompalı tüfekle yaraladığı kişiler arasında öğretmeni ve sınıf arkadaşlarının bulunduğu belirlendi.

SALDIRININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Lisede eğitim gören öğrencinin 'açık liseye' sevk edildiği, bu duruma karşı tepki göstererek okula pompalı tüfekle

silahlı saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Pompalı tüfekle okul bahçesine giren ve ateş açmaya başlayan saldırgan, daha sonra binanın içine girerek öğretmen ve öğrencileri hedef aldı. Saldırı sonrasında intihar ederek yaşamına son verdi.