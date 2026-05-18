Alınan bilgiye göre olay, Andırın ilçesinde meydana geldi. 13 Mayıs günü evindeki çekyattan düşen 4 yaşındaki Bertuğ Yiğit Karaca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberi sonrası sinir krizi geçiren baba Fetullah Karaca (39) hastaneden ayrıldı.
Baba Karaca'dan hastane çıkışı haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma yaptığı çalışmada sinir krizi geçiren babanın Onikişubat ilçesi Yeniyapan Mahallesi'nde 46 N 2987 plakalı aracı ile kaza yapıp hayatını kaybettiğini belirledi. Baba-oğul düzenlenen cenaze töreninin ardından yan yana defnedilerek son yolculuklarına uğurlandı.
