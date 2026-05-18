İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce 11-18 Mayıs tarihleri arasında çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1’i kasten öldürme, 3’ü hırsızlık, 2’si dolandırıcılık ve 1’i cinsel suçlardan olmak üzere toplam 24 kişi yakalandı.

Kentte haklarında kayıp başvurusu bulunan 1 kadın ile 2 erkekten, 2 erkek şahıs bulunurken, kayıp kadının bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK