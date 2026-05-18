Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Diyanet Radyo’da yayınlanan “Reyhan Sevinç ile Misafirimiz Var” programının çekimleri kapsamında bulunduğu Diyanet TV-Radyo’da, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Şükrü Şahin Dügencili’yi ziyaret etti.

Ziyarette yayıncılık faaliyetleri, medya çalışmaları ve Çorum’a dair değerlendirmeler ele alınırken, program öncesi samimi bir sohbet gerçekleştirildi.

Aşgın, yaptığı açıklamada, “Diyanet Radyo’da yayınlanacak program vesilesiyle Diyanet TV-Radyo’da bulunmaktan memnuniyet duyduk. Hemşehrimiz Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Şükrü Şahin Dügencili’ye nazik ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum” dedi.

Dügencili de memnuniyeti dile getirerek, “Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ağırlamaktan mutluluk duyduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Aşgın’ın konuk olduğu “Reyhan Sevinç ile Misafirimiz Var” programı önceki gün yayınlandı.

