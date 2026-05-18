Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren “Şifalı Nağmeler Türk Müziği Topluluğu” tarafından düzenlenen “Hemşireler Günü Konseri”, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Hastane konferans salonunda yapılan konserde, sağlık çalışanları tarafından Türk müziğinin seçkin eserleri seslendirildi. Salonu dolduran davetliler duygu dolu anlar yaşarken, gece boyunca müziğin birleştirici gücü ön plana çıktı.

Koro Şefi Esin Tufan yönetiminde sahne alan koro ve saz sanatçıları, performanslarıyla izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Programda emeği geçen sağlık çalışanları, akademisyenler ve sanatçılar takdir topladı. Konseri; Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan ve Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Aslan Erkan da izledi.

Konser sonunda emeği geçenlere plaket ve teşekkür belgeleri verildi. Şef Esin Tufan yönetimindeki koronun sunumu beğeniyle izlendi. Katılımcılar, organizasyonda emeği bulunanlara teşekkür ederek bu tür kültürel etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi