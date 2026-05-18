Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 14 Mayıs Eczacılar Günü nedeniyle anlamlı bir kutlama programı yapıldı. Sağlık hizmetlerinin en önemli yapı taşlarından biri olan eczacıların emek ve fedakârlıklarının vurgulandığı programda, günün anlam ve önemine dikkat çekildi.

Hastanede görev yapan eczacıların bu özel gününü kutlamak amacıyla yapılan programa Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Başhekim Yardımcısı Erkan Demir ve Sağlık Hizmetleri Müdürü Fatih Korkmaz da katıldı.

Özveriyle görev yapan tüm eczacıların gününü kutlayarak pasta kesen Başhekim Gömeç, eczacıların yalnızca ilaç temininde değil; hastaların doğru tedaviye ulaşması, ilaç güvenliğinin sağlanması ve sağlık hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde hayati bir görev üstlendiklerini ifade etti.

