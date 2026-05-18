Çorum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında özel bir gençlik konseri düzenliyor.

Çorum Belediyesi Müzik Akademisi bünyesinde kurulan Gençlik Korosu, müzik dolu bir bayram coşkusu yaşatacak. Gençlerin hazırladığı özel repertuvarın seslendirileceği “Gençlik Konseri” bu akşam (18 Mayıs 2026 Pazartesi günü) saat 20.00’de Çorum TSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Birbirinden seçkin eserlerin yer alacağı gecede, milli bayram coşkusu müzikle taçlanacak. Gençlik Konseri’ne tüm Çorum halkı davet edildi.

Muhabir: SELDA FINDIK