Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Erol Karadaş ile Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 107. yıl dönümü dolayısıyla ortak bir kutlama mesajı yayımladı.

Yayımlanan mesajda, 19 Mayıs 1919’un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğu belirtilerek, tarihe yön veren en önemli dönüm noktalarından biri olduğu ifade edildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak yaktığı istiklal meşalesinin, milletin azim ve kararlılığıyla birleşerek esareti kabul etmeyen bir ulusun yeniden dirilişine öncülük ettiği vurgulanan açıklamada, bu kutlu mücadelenin birlik ve beraberlik içinde kazanılan büyük bir zaferle sonuçlandığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı kaydedildi.

Mesajda, 19 Mayıs’ın Atatürk tarafından gençlere armağan edilmesinin, geleceğin teminatı olan gençliğe duyulan güvenin en güçlü ifadesi olduğu belirtilerek, gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen ve çağın gerekliliklerine uygun donanıma sahip bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekildi.

Karadaş ve Başaranhıncal, açıklamalarının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirterek, milletin ve gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ