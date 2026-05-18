Gerçekleştirilen devir teslim töreninde, önceki dönem başkanı Dr. İlker Uzel görevini Uzm. Dr. Ömer Metin’e devretti.

Tabip Odası’nda yapılan devir teslimin ardından yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirerek önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bilindiği gibi Çorum Tabip Odası’nda yapılan olağan seçimlerde Çağdaş Hekimler Platformu ile Beyazönlük Dayanışması arasında yapılan yarışı Beyazönlük Dayanışması kazanmıştı.

Kongrede Ömer Metin, en yüksek oyu alarak yeni dönem başkanı oldu. Toplam 321 kayıtlı delegenin bulunduğu seçimde kullanılan 200 oya göre Ali Şimşek, Engin Karataş, Derya Yapar ve Seniye Burcu Torumtay Alıç yönetime girdi.

Onur Kurulu’nda Tahir Mantı, Ünver Yıldız, Ümit Görkem, Mehmet Cihat Cerit, Yusuf Karavelioğlu yer alırken, Denetleme Kurulu’na ise Özgür Özçerezci, Ülkem Şen Uzeli ve Elif Aslıhak Şimşek şeçildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR