İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yapılan yarışmaların ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, öğrenciler, okul yöneticileri, danışman öğretmenler ve aileler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İlkokullar Arası Şiir Yazma Yarışması birincisi Eylül İkra Çınar, Ortaokullar Arası Şiir Yazma Yarışması birincisi Buğra Tekindemir ev Liseler Arası “Türk Dünyası Ortak Sözcükler” Afiş Yarışması birincisi ise Medine Efnan Topçuer’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öğrencilerin milli ve manevi değerleri yansıtan, Türkçenin zenginliğini ortaya koyan eserleri büyük beğeni topladı.

