Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Mayıs'ta başlayacağını bildirdi.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 18 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026-2027 birinci dönem umre turları için başvuruların da başladığını bildirdi.

Kurumun NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kutsal yolculuğa çıkmak isteyen vatandaşlar, başvurularını il ve ilçe müftülükleri ile e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Muhabir: Anadolu Ajansı