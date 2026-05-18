15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencileri, düzenlenen eğitim ve kültür gezisi kapsamında İstanbul’da çeşitli üniversite ve kurumları ziyaret etti. Öğrenciler, gezi boyunca hem akademik hem de kültürel açıdan önemli deneyimler elde etti.

Program kapsamında Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi kampüslerini gezen öğrenciler, üniversitelerin eğitim olanakları, sosyal yaşamı ve akademik faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kampüs gezileri sırasında öğrenciler, üniversite hayatını yakından tanıma fırsatı buldu.

Gezi kapsamında ayrıca İstanbul Airport ziyaret edildi. Öğrenciler burada havalimanının işleyişi, operasyon süreçleri ve farklı birimlerin çalışma sistemi hakkında bilgi edinerek havacılık sektörüne dair önemli gözlemler yaptı.

Öğrenciler, program süresince İstanbul’un tarihi ve sosyal noktalarını da gezerek şehrin kültürel yapısını yakından tanıdı.

Düzenlenen gezi programının öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sunduğu belirtilirken, etkinliğe Okul Müdürü Erdinç Altun, Okul Aile Birliği Başkanı Muharrem Özel ile bazı öğretmenler de katıldı. Erdinç Altun, ayrıca geziye katkılarından dolayı Muharrem Özel'e teşekkür etti.