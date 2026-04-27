Tokat'ın Zile ilçesinde kene tutunması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan 21 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Evrenköy'de meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan 21 yaşındaki Süleyman Gülsün, yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu.

Yapılan kontrollerde vücuduna kene yapıştığı belirlenen Gülsün, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edilen genç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Süleyman Gülsün hayatını kaybetti. 21 yaşındaki gencin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.