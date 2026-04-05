Kaza, Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Saray mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızılcahamam istikametine seyreden 06 HO 1460 plakalı özel halk otobüsünün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle takla atan otobüs, köprü ayağına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otobüste sıkışan yaralılar çıkartıldı. Sağlık ekipleri, otobüs şoförü dahil 5 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Otobüsten yaralı olarak çıkartılan 15 kişi ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Halk otobüsü sıkıştığı yerden vinç yardımıyla çıkartıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

