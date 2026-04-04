Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tuşba olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Van Valisi Ozan Balcı, AA muhabirine, depremle ilgili şu ana kadar kendilerine yansıyan olumsuz bir durumun olmadığını söyledi. Vali Balcı, "Emniyet Müdürlüğü, jandarma ve AFAD'a şu ana kadar yapılan bir ihbar olmadı. Arkadaşlarımız arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Muhtarlarımız ile görüşüyoruz. Sahadaki çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.

Depremi hisseden bazı vatandaşlar, evlerinden çıktı ve kısa süreli tedirginlik yaşadı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52’de meydana gelen ve Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerimizde de hissedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Muhabir: Anadolu Ajansı