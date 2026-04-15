Duruşma sonrası partisinin İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında ekonomi, vergi politikaları ve erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Günaydın, sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma açılan esnaf Murat Kırcı’nın davasını takip etmek üzere Çorum’da bulunduklarını belirterek, Arasta Çarşısı’nda yaptığı gözlemleri aktardı. Çarşıda uzun süre dolaşmalarına rağmen neredeyse hiç müşteri görmediklerini ifade eden Günaydın, “Bu tablo yalnızca Çorum’un değil, Türkiye genelindeki esnafın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntının göstergesidir” dedi.

Ekonomik veriler üzerinden değerlendirmelerde bulunan Günaydın, Türkiye’de milyonlarca insanın açlık sınırının altında yaşadığını belirterek, asgari ücretin temel ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını kaydetti. Emeklilerin, memurların ve çiftçilerin de benzer ekonomik zorluklar içinde olduğunu dile getiren Günaydın, “Esnaf kepenk kapatırken, vatandaş alışveriş yapamaz hale gelmiştir” diye konuştu.

Vergi politikalarına da değinen Günaydın, 2026 yılı bütçesine dikkat çekerek, “Bütçenin yüzde 87’si vergilerden oluşuyor. Bu vergiyi dolaylı olarak halk ödüyor. Emekçi, memur, çiftçi vergi yükü altında ezilirken bazı şirketlerin vergi borçlarının silinmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Tarım sektörüne ilişkin eleştirilerde de bulunan Günaydın, Türkiye’nin birçok temel tarım ürününde ithalatçı konuma geldiğini belirterek, “Bu durum hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkiliyor. Tarımda yaşanan gerileme, ekonomik krizin önemli bir parçasıdır” dedi.

Günaydın, Türkiye’nin genel yönetim anlayışını da eleştirerek demokrasi, ekonomi ve adalet alanlarında ciddi sorunlar yaşandığını iddia etti. Kamuoyunda erken seçim talebinin arttığını savunan Günaydın, vatandaşların büyük bölümünün mevcut yönetimden memnun olmadığını öne sürdü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçimle ilgili açıklamalarına da değinen Günaydın, siyasi partilerin sahaya inerek vatandaşın sorunlarıyla daha fazla ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

Basın toplantısını “Hiç kimse enseyi karartmasın, kazanan Türkiye olacak” sözleriyle tamamlayan Günaydın, CHP’nin vatandaşın sorunlarına çözüm üretmek için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Toplantıda, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel ve çok sayıda partili hazır bulundu.

