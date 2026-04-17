Çorum–Samsun Hızlı Tren Hattı’nın Havza’ya kadar olan 1. etap yapım işi Resmî Gazete’de yayımlandı. Kararın ardından hem yerel yöneticiler hem de iş dünyası temsilcileri projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, hızlı tren hattının bölge için yeni bir dönemin kapısını aralayacağını belirterek, projenin ulaşım ve üretim altyapısına önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Doğan, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş’a teşekkür etti.

Projenin Samsun’un “Kuzeyin Üretim Merkezi” olma hedefini destekleyeceğini vurgulayan Doğan, Mersin Limanı ile Samsun Limanı arasındaki bağlantının güçleneceğini ve kuzey–güney aksındaki organize sanayi bölgelerinin daha etkin şekilde entegre olacağını ifade etti. Doğan, hattın hayata geçmesiyle birlikte bölgesel kalkınmanın hızlanacağını ve Samsun’un üretim kapasitesinin artacağını kaydetti.



Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da kararın bölge ekonomisi açısından stratejik bir yatırım olduğunu belirtti. Murzioğlu, demiryolu altyapısının sanayi ve ihracat için kritik önem taşıdığını ifade ederek, projenin Samsun’un lojistik üs olma vizyonunu güçlendireceğini söyledi.

Hattın yalnızca Samsun’a değil, Çorum başta olmak üzere güzergâh üzerindeki tüm şehirlere katkı sağlayacağını dile getiren Murzioğlu, yatırımın istihdamı artıracağını, yeni yatırım alanları oluşturacağını ve ticaret hacmini büyüteceğini vurguladı.

Projeyle birlikte Karadeniz’in iç ve güney bölgelerle daha güçlü bir ulaşım ağına kavuşacağını belirten Murzioğlu, Samsun–Sarp Demiryolu Hattı’nın da bu bütüncül ulaşım vizyonunun önemli bir tamamlayıcısı olacağını ifade etti.