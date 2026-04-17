Samsun, Ordu, Sinop, Amasya ve Çorum’da 2,5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), kesintisiz enerji arzını sağlamak amacıyla 2026-2030 dönemini kapsayan yatırım ve bakım programını düzenlenen toplantı ile kamuoyuna duyurdu. “Geleceğin enerji altyapısını inşa etme” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren YEDAŞ önümüzdeki 5 yılık süreyi kapsayan dönemde ağırlıklı olarak kırsal kesim olmak üzere 9 milyar TL’lik yatırım ve bakım çalışması gerçekleştirecek.

YEDAŞ İşletme Operasyonları Direktörü Barış Demir, YEDAŞ Bölge Koordinatörü Emin Uğur Asan, YEDAŞ Çorum Bölge Müdürü Mehmet Dermen Fakour, YEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Emin Genç ve kurum yetkilileri Anitta Otel’de bir basın toplantısı düzenledi.

YEDAŞ’ın 2026–2030 dönemini kapsayan yatırım ve bakım programı kapsamında Çorum’un enerji altyapısını daha modern, dayanıklı ve güçlü bir yapıya kavuşturmak için kapsamlı çalışmaları hayata geçireceğini duyuran Barış Demir, her yıl TÜFE oranında artacak olan yatırım miktarının 9 milyar liranın üzerinde olacağını, program kapsamında; şebeke yenileme, kapasite artışı, yeni dağıtım trafo tesisleri, yeraltı kablo projeleri ve ileri teknoloji dijital izleme sistemleri gibi birçok alanda önemli çalışmaların gerçekleştirileceğini bildirdi.

BÖLGEYE 5 YIL İÇİNDE

62 MİLYAR TL YATIRIM

Toplantıda yapılan sunumda, bölgede ve ilimizde hayata geçirilmesi planlanan toplam 62 milyar TL'lik yatırım olduğunu kaydeden Demir, bu kapsamda yeni elektrik dağıtım hatlarının kurulucağını, eski ve yıpranmış şebekelerin yenileneceğini, trafoların kapasitesinin artacağını, yer altı kablo sistemlerinin yaygınlaştırılacağını, bakım ve onarım çalışmalarının ise artırılacağını da anlatarak: “Yapılacak bu çalışmalar sayesinde arıza sayısının azalması ve elektrik kesintilerinin daha kısa sürmesi hedefleniyor. Ayrıca, dijital teknolojilerin kullanımı artırılarak şebeke daha akıllı bir şekilde yönetilecek. Böylece sorunlara daha hızlı müdahale edilebilecek ve enerji arz güvenliği güçlendirilecek” diye konuştu.

KIRSALA ÖNCELİK

Elektrik dağıtım sektöründe beşinci uygulama dönemine girildiğini belirterek, bu süreçte altyapının güçlendirilmesine yönelik kapsamlı yatırımların hayata geçirileceğini ifade eden YEDAŞ İşletme Operasyonları Direktörü Barış Demir yatırım planlamasında özellikle kırsal alanların öncelikli olduğunu vurgulayarak zaten EPDK’nın belirlediği limitin bile altında olan kesinti sürelerinin ve oranının daha da kısalmasının hedeflendiğini vurguladı.

Artan nüfus ve ekonomik hareketlilik nedeniyle enerji talebinin yükseldiği bölgelerde kapasite artırımı yapılacağını, özellikle ticari ve sanayi faaliyetlerin yoğunlaştığı alanlarda mevcut altyapının genişletileceğini anlatan Demir, Çorum’un bazı bölgelerinde etkili olan zorlu coğrafi ve iklim koşullarına dikkat çekerek bu alanlarda enerji iletim hatlarının daha dayanıklı hale getirileceğini, kar yağışı ve engebeli arazi yapısının etkili olduğu bölgelerde özel projelerin uygulanacağını ve bu çalışmalar sayesinde Çorumlulara daha kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sunulacağını ifade etti.

“ÇORUM’DA 230 PERSONELLE

24 SAAT HİZMET VERİYORUZ”

Geniş bir coğrafyada 2,5 milyonun, Çorum’da ise 400 binin üzerinde kullanıcıya yıllık 6 teravat/saat enerji ile hizmet verdiklerini, bölgede 22 binin üzerinde dağıtım trafosu ve 88 bin kilometrelik hat uzunluğu ile güçlü operasyon kapasiteleri bulunduğunu, Çorum özelinde ise 5 binden fazla trafo ve 16 bin kilometrelik hat uzunluğu ile kapsamlı bir altyapıya sahip olduklarını söyleyen Demir, bölgede 2 binin üzerinde, Çorum’da ise 230 personel ile 7/24 esasına göre çalıştıklarını bildirdi.



KESİNTİ SÜRESİNDE

YÜZDE 20 İYİLEŞME

Çorum’da enerji tüketiminin yüzde 42’sinin mesken abonelerinden oluştuğunu, ticarethanelerin yüzde 32, sanayi kuruluşlarının yüzde 15, aydınlatma ve tarımsal sulamanın ise tüketimde yüzde 5’lik payları olduğunu kaydeden YEDAŞ İşletme Operasyonları Direktörü Barış Demir yaptıkları yatırımlar ile son 5 yılda kesinti süresinin yüzde 14, kesinti sıklığının yüzde 20 azaldığını, 2030 yılına kadar yapılacak yatırımlar ile yüzde 20’şer düşüş daha beklediklerini, buna göre 2019 yılında 734 dakika olan kesinti süresinin 629’a gerilediğini, 2030 yılı hedefinin ise 508 olduğunu; 2019 yılında 10.5 olan abone başına kesinti sayısının bu yıl 8.4’e gerilediğini ve bu sayının da 2030’da 5.9’a çekileceğini kaydetti.

“TEKNOLOJİK SİSTEMLER İLE

İHBARDAN ÖNCE MÜDAHALE”

Bu iyileşmelerin en önemli nedeninin kapsamlı bakım çalışmaları, yatırımlar ve dağıtım şebekesine entegre edilen teknolojik sistemler olduğunu da belirten Demir, bu teknolojik sistemlerin başında SCADA’nın geldiğini, bölgede kritik merkezlerin yüzde 99’unda SCADA sisteminin kurumuş olduğunu, bu sistem sayesinde uzaktan enerji verme ve kesme işlemlerinin yapılabildiğini, sahaya ekip göndermeden müdahale edildiği için kesinti sürelerinin azaldığını ifade etti.

Demir, ayrıca AGİS sistemi sayesinde tüm dağıtım trafolarının enerji durumunu anlık izlediklerini, OYS (Arıza Yönetim Sistemi) ile arızaların yerinin daha hızlı ve doğru şekilde belirlendiğini, önümüzdeki dönemde de bu anlayışla yatırımlarının devam edeceğini dile getirdi. YEDAŞ’ın dijitalleşme yatırımlarıyla veri temelli ve proaktif bir şebeke yönetimi modelini hayata geçirdiğini de belirten Demir ayrıca Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) ile yüksek haberleşme oranına ulaşıldığını, sokak aydınlatma sistemlerinin de tamamen dijital altyapı üzerinden yönetildiğini kaydetti.

ÇORUM’UN KAYIP

KAÇAK ORANI % 5.79

Çorum’un enerji altyapısını geleceğe hazırlama adına yapacakları yatırımlar sayesinde halen EPDK’nın belirlediği limitin çok altında olan yüzde 5.79 kayıp kaçak oranının da daha da düşmesini hedeflediklerini bildiren Barış Demir: “Yatırım programına ek olarak yürütülecek bakım çalışmaları kapsamında; arıza önleyici periyodik bakım faaliyetleri, havai hat ve direk kontrolleri, trafo bakım ve revizyon çalışmaları, izolasyon iyileştirmeleri ile hat altı budama faaliyetleri hayata geçirilecek. Bu çalışmalar sayesinde hem kesinti sürelerinin azaltılması hem de enerji arz güvenliğinin artırılması hedefleniyor” şeklinde diye konuştu.

YEDAŞ İşletme Operasyonları Direktörü Barış Demir; “Çorum’un enerji altyapısını daha güçlü, daha dayanıklı ve geleceğe hazır hale getirmek amacıyla kapsamlı bir yatırım ve bakım programını hayata geçiriyoruz. Şebeke yenileme, kapasite artışı ve dijital izleme sistemleriyle hem kesinti sürelerini azaltmayı hem de hizmet kalitesini daha üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Amacımız; Çorum’da daha az kesinti yaşanan, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir enerji altyapısını kalıcı hale getirmek. YEDAŞ’ın yatırım yaklaşımı yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, aynı zamanda gelecekte artması beklenen elektrik talebine de odaklanıyor. Elektrikli araçlar, yeni nesil sanayi teknolojileri ve dijitalleşmenin etkisiyle değişen tüketim yapısına karşı yatırımlarımızla Çorum’un enerji altyapısı geleceğe hazırlanıyor” ifadelerini de kullandı.