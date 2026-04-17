Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın; eğitim yuvalarında şiddetle, korkuyla ve saldırganlıkla anılır hale gelmesi asla kabul edilemez” dedi.

A Parti İl Başanı Müstet, son günlerde ardı ardına okullarda yaşanan şiddet olaylarını değerlendirerek, acil önlem çağrısında bulunarak: “Gençlerimizi zehirleyen bu içeriklere karşı derhal somut adımlar atılmalı, gerekli denetimler sağlanmalı ve toplumun ahlaki yapısını koruyacak politikalar hayata geçirilmelidir” ifadesini kullandı.

“TOPLUMSAL ÇÖKÜŞÜN GÖSTERGESİ”

Nurullah Müstet’in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: “Son günlerde ülkemizin çeşitli bölgelerinde okullarda yaşanan şiddet ve saldırı olayları, hepimizi derinden üzmekte ve ciddi bir toplumsal tehlikenin habercisi olarak karşımızda durmaktadır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın; eğitim yuvalarında şiddetle, korkuyla ve saldırganlıkla anılır hale gelmesi asla kabul edilemez. Bu durum yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir çöküşün açık göstergesidir.

“MAFYA DÜZENİNİ ÖZENDİREN İÇERİKLER KALDIRILMALI”

Ne yazık ki son dönemde televizyonlarda ve dijital platformlarda yayımlanan, mafya düzenini ve suç dünyasını özendiren içerikler; gençlerimizin zihinlerinde yanlış rol modeller oluşturmaktadır. Şiddeti meşrulaştıran, suçu cazip gösteren bu yapımlar, çocuklarımızı adeta birer suç kahramanı olmaya teşvik etmektedir. Daha da vahimi, bu yozlaşmaya karşı yetkili mercilerin sessiz kalması ve herhangi bir önlem alınmamasıdır.

“KORKU SALAN DEĞİL,

UMUT VEREN BİR GENÇLİK”

Toplumun temel taşı olan aileyi, eğitimi ve gençliği tehdit eden bu sürece karşı kayıtsız kalınması kabul edilemez. Bizler inanıyoruz ki; bu ülkenin çocukları şiddetle değil sevgiyle büyümelidir. Gençlerimiz, suçun ve karanlığın değil; ahlakın, vicdanın ve adaletin temsilcileri olmalıdır. Bizim hedefimiz; korku salan değil, umut veren bir gençlik yetiştirmektir.

Buradan yetkililere açık çağrımızdır: Gençlerimizi zehirleyen bu içeriklere karşı derhal somut adımlar atılmalı, gerekli denetimler sağlanmalı ve toplumun ahlaki yapısını koruyacak politikalar hayata geçirilmelidir. Unutulmamalıdır ki; ihmal edilen her gün, kaybedilen bir neslin habercisidir.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR