Çorum Barosu Yönetim Kurulu Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda meydana gelen silahlı saldırılara ilişkin yazılı bir basın açıklaması yayımladı.

Çorum Barosu, yaşanan olayların toplumda derin üzüntü ve sarsıntı yarattığını belirtti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada eğitim kurumlarının hedef alınmasının yalnızca bireylere değil, toplumun geleceğine yönelik ağır bir tehdit olduğu vurgulandı. Özellikle saldırıları gerçekleştiren kişilerin çocuk yaşta olmasının, sosyal ve psikolojik sorunların boyutunu gözler önüne serdiği ifade edildi.

Çorum Barosu, masum çocukların ve eğitimcilerin yaşamını yitirmesine neden olan saldırıları en güçlü şekilde kınadığını belirterek, yaşam hakkının korunmasının devletin ve toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Yetkili kurumlara çağrıda bulunulan açıklamada, olayların tüm yönleriyle etkin ve şeffaf şekilde soruşturulması, ihmali bulunanların tespit edilmesi ve önleyici mekanizmaların ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiği kaydedildi. Çocukların suça sürüklenmesini önleyici sosyal politikaların güçlendirilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Çorum Barosu Yönetim Kurulu, saldırılarda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

Açıklamanın sonunda toplum sağduyuya ve dayanışmaya davet edildi.

