Çorum’da tarım ve hayvancılık sektörünü buluşturacak Çorum Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Teknolojileri Fuarı başladı.

Proaktif Fuarcılık tarafında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi’nde düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı sektör profesyonelleri ile üreticileri bir araya getiriyor.

Bölgenin tarım ve hayvancılık potansiyelini ön plana çıkaracak olan fuar; sektörün önde gelen firmalarını, üreticileri ve yatırımcıları buluşturup yeni işbirliklerine ve ticari fırsatlara da zemin hazırlıyor. Aynı zamanda yenilikçi teknolojiler ve modern üretim çözümlerinin ziyaretçilerle buluşturulduğu fuar 19 Nisan 2026 gününe kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan saldırı olayları nedeni ile açılış töreni yapılmadan başlayan fuarda traktör ve tarım ekipmanları, tarım makineleri, teknoloji ve sulama sistemleri ile tohum ve fide ürün grupları da tanıtılıyor.

Tarımda verimliliği artıran yeniliklerin de sergilendiği fuarda çeşitli bölgelerin yöresel ürünleri de görücüye çıktı. Fuarda ayrıca ilimizdeki tarımsal kuruluş ve birlikler de açtıkları stantlarla tanıtım yapıyor.

