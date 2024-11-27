Çorum’da matbaa ve ilk gazeteler hakkında bugün sadece ve sadece yazılı bilgi kaynağı Çorum’un ilk gazetesi olan Çorum Gazetesi’nin çeşitli umumi kütüphanelerimizde ve özel kişilerin ellerinde bulunan koleksiyonları olmaktadır.”

Abdulkadir Ozulu bu çalışmasında Çorum matbaasında basılan ilk gazete, dergi ve kitapları verir. Çorum’da matbaanın ilk kurulması ile Çorum Gazetesi’nin basımı ilk sırayı alırken, arkasından dergi ve çeşitli kişilerin kitapları olarak 17 eserin de basımı yapılmıştır.

Bu çalışmanın son bölümünde Çorum’un ilk gazetesi “ÇORUM” hakkında bilgiler vermektedir. Gazetede yayımlanan makaleler, köşe yazarları, bayram ve kutlamalar, olaylar, günlük haberler... hakkında teker teker araştırarak örnekler verir.

Biz şimdi bu kadar emeğin karşılığı olarak sayın Abdulkadir Ozulu’ya “Eline, kalemine, yüreğine sağlık” demekle; “İyi ki sen gibi bir arkadaşımız var” demekle yetiniyoruz.

Abdulkadir Ozulu yalnızca Çorum’daki ilk matbaayı araştırmakla kalmamış, buna bağlı olarak matbaanın gelmesiyle matbaada çalışan matbaacıları da araştırmış. O günlerin yaşayan matbaacıları ile, yaşamayanların geride bıraktığı kişilerle, çırakları ile, eşi dostu akrabaları ile söyleşerek isim isim yad etmiş.

Yaşam öykülerini, anılarını, o günün matbaacılığının zor koşullarda yapıldığını, yazıların harf harf dizilerek çok ağır çalışıldığını... bir seri yazı dizisi yapmıy. Bu yazı dizisini “Çorum’un Matbaacı Amcaları” başlığı altında 22 gün gazetede yayımlamış. Özverili bir çalışmanın ürünü olarak takdir de görmüş. Görmesi de gerekiyordu, günümüze bunlar bir belgeydi çünkü.

Abdulkadir Ozulu’nun u Matbaacı Amcaları belki sizin aileden birisi, aileden değilse komşulardan birisi. Belki isim isim sizler de biliyorsunuz Çorum’un Matbaacı Amcalarını. Ben en az 15 tanesini tanıyorum. Mutlaka sizler de tanıyacaksınız okuyunca...

Abdulkadir Ozulu bu yazı dizisine başlarken bakın şöyle diyor:

“Çorum’da 1920’lerden günümüze kadar matbaacılık ve matbaa işçiliği yapmış olan hemşehrilerimizi tesbit etmek, hatıralarını kaleme almak gibi bir fikir zaman zaman aklımdan geçerdi. Bu fikir ve isteğin oluşmasında, çocukluk günlerimin bir matbaa ile kapı bitişik komşu olmamızın mutlaka büyük etkisi olduğuna inanıyorum.”

(...)”Mahalle çeşmesinde Matbaacı Amcaların mürekkepli ellerini yıkamalarını seyreder, her gün sabah akşam geliş gidişlerini, çalışmanın verdiği mutluluğu yüzlerinden okurdum. Matbaa da, Matbaacı Amcalar da bizimdi sanki. Onlarla övünürdük. Tabii başka kimin sokağında matbaa vardı ki...

İşte beni böyle bir araştırmaya yüreklendiren, çocukluğumdan beri matbaaya olan sevgim ve bu sevgiyi besleyen Matbaacı Amcalar omalı.

Benim onlara bir vefa borcum var. Hem o borcu ödemek, hem de kırk elli yıl sonra Çorum’da basın yayın hayatını inceleyip araştıracak olanlara bir kaç satır bilgi bırakabilmek için bu çalışmayı tamamlayacağım.”

Evet Dostlar, bizlerin de araştırmacı yazar Abdulkadir Ozulu’nun bu özverili araştırmasından dolayı kendisine candan bir teşekkür ve minnet borcumuz var. Teşekkür ediyor, tekrar eline, kalemine, emeğine, yüreğine sağlık diyorum. Ozulu’nun yüreğine bakın “Benim onlara bir vefa borcum var” diyor “...hem o borcu ödemek, hem de kırk elli yıl sonra Çorum’da basın yayın hayatını inceleyip araştırarak onlara birkaç satır bilgi bırakabilmek için.”

(SÜRECEK)