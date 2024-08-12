Geçtiğimiz Cuma gecesi Ankara GATA’da yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada kurtarılamayan minik Ömer’in cenazesi Çorum’a getirilerek toprağa verildi.

Doğuştan gelen rahatsızlığı neden ile bir hafta önce GATA’da yoğun bakıma kaldırılan; Gülay - Metin Çıtak çiftinin torunu, Taşpınar Çorum Mağazası Müdürü Mutlu Çıtak ile Tuğba Çıtak'ın oğlu Ömer Bulut’un cenaze namazı Akşemseddin Camii’nde ailesi ve sevenlerinin katılımı ile kılındı. Taşpınar Mağazası Genel Müdürü Ali Erdoğan, Çorum Mağaza yönetici ve çalışanlarının hazır bulunduğu cenaze namazının ardından minik Ömer Bulut gözyaşları arasında Ulumezar’da defnedildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.