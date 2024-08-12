Çorum Valisi Zülkif Dağlı, son zamanlarda orman yangını olaylarında artış yaşandığını belirterek, “Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle orman yangını riski artmaktadır. Ormanlarımızı korumak ve yangınları önlemek amacıyla tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması büyük önem taşımaktadır” dedi.

“Oluşabilecek orman yangınlarına karşı Valiliğimizin almış olduğu karar ile ilimiz sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanlara girişler 03 Haziran- 30 Ekim tarihleri arasında yasaklanmıştır” diyen Vali Dağlı. “Bildiğiniz üzere almış olduğumuz bu kararı sizlerin aracılığı ile kamuoyuna da aylık gerçekleştirmiş oluğumuz basın açıklamalarında duyurmuştuk. Vatandaşlarımızı almış olduğumuz bu yasaklama kararı çerçevesinde hareket ederek duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi