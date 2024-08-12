Vali Zülkif Dağlı, ülkenin güvenliği ve huzur ortamının devamı için düzensiz göçle mücadelenin karalılıkla devam ettiğini belirtirken, aynı zamanda terör örgütlerine mücadelenin de sürdürüldüğünü kaydetti.

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak hakkında yakalama kararı bulunan 39 şahsın yakalanarak cezaevine teslim edildiği bilgisini veren Dağlı, “Huzur ortamının devamı için, vatandaşlarımızın desteğinin devamıyla birlikte terör örgütleri ile mücadelemiz aynı irade ve kararlılıkla devam edecektir.

DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyette bulundukları tespit edilen 49 şahıs haklarında adli işlem yapılmıştır.

İlimizde 596 düzensiz göçmen yakalanmış olup gerekli işlemler yapılarak geri gönderme merkezlerine teslim edilmiştir.

Ülkemizin güvenliği huzur ortamının devamı için düzensiz göçle mücadelemiz karalılıkla devam edecektir” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ