Profesyonel liglerdeki 13.sezonuna giren Ahlatcı Çorum FK, Ümraniyespor ile ilk kez geçen sezon rakip oldu. İki takım ilk kez ligin 5.haftasında, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda karşılaştı. 16 Eylül’de oynanan maçı 14.dakikada penaltıdan Thomas Verheydt, 73.dakikada Suat Kaya ve 79.dakikada da Eren Aydın’ın golleriyle Ahlatcı Çorum FK 3-0 kazandı.

Ligin ikinci yarısında Çorum’da oynanan 22.hafta maçını ise Ümraniyespor kazandı. 9 Şubat 2024’te, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 34.dakikada Dimitri Cavare attı.