Altın fiyatları, doların güçlenmesi ve Fed’e yönelik beklentiler nedeniyle sert şekilde gerilerken finans analisti İslam Memiş’ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Memiş, kısa vadeli düşüşlerin geçici olduğunu, 2026 yılı için ise güçlü yükseliş beklendiğini ifade etti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DÖNEMDE SERT GERİ ÇEKİLME

Küresel piyasalarda doların değer kazanması ve ABD Merkez Bankası’nın aralık ayında faiz indirimi yapmayacağı yönündeki beklentilerin artması, altın fiyatlarında düşüşü hızlandırdı. Geçtiğimiz haftayı yüzde 1,9 kayıpla 5 bin 549 TL seviyesinde kapatan gram altın, yeni haftada da gerileme trendini sürdürdü.

İSLAM MEMİŞ’TEN YATIRIMCILARA UYARI: “KISA VADELİ DÜŞÜŞLER GEÇİCİ”

Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki ani gerilemelerin yatırımcıları paniğe sevk etmemesi gerektiğini vurguladı. Memiş’e göre piyasadaki bu sert hareketler geçici nitelikte. Nakit ihtiyacı olmayan yatırımcıların kısa vadeli düşüşlerden etkilenmemesi gerektiğini belirten Memiş, yıl sonuna yaklaşılırken yeniden cazip alım fırsatlarının ortaya çıktığını ifade ediyor.

ONS ALTINDA 4.000 DOLAR KRİTİK SEVİYEDE

Geçtiğimiz hafta ons altın 4.243 dolara kadar yükselirken, gram altın da 5.970 TL seviyesine ulaşmıştı. Ancak ABD borsalarında yaşanan sert satışların ardından ons altında 200 dolar, gram altında ise 200 TL’nin üzerinde geri çekilme gerçekleşti. Memiş, Kapalıçarşı’da güncel fiyatların fiziki gram altın için 5.788 TL, ons için ise 4.085 dolar seviyesinde olduğunu aktardı. Finans analizine göre ons altında 4.000 dolar seviyesi kritik bir destek konumuna gelmiş durumda. Bu seviyenin altına yaşanabilecek olası geri çekilmelerin güçlü alım fırsatı sunduğu değerlendiriliyor.