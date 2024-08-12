Geçen sezonki kadrosunu büyük oranda koruyan Çorum FK'da tek hedef sezona galibiyet ile başlamak. Ümraniyespor hazırlıklarını dün yaptığı ter antrenmanı ile tamamlayan kırmızı siyahlı ekipte geçen sezondan cezaları bulunan Zargo ve Tunahan Ergül ile sakatlığı devam eden Atakan Cangöz maçta forma giyemeyecekler. Geçen sezon ilk maçta Tuzlaspor deplasmanında aldığı galibiyet ile lige iyi bir başlangıç yapan Çorum FK bu sezon da aynı başlangıcı yapmak amacında.

Bugün saat 21.00'de Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak maçı Eskişehir bölgesi hakemi Süleyman Bahadır yönetecek.

Editör: İHA AJANS