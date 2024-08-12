Cuma akşamı Rams Park’ta oynanan ve Sarı-Kırmızılı takımın 2-1 galip geldiği Hatayspor maçında, Galatasaraylı futbolcular sahaya AHL PAY reklamını taşıyan şortlarla çıktılar.

Yine saha kenarındaki reklam panolarında da AHL PAY reklamları izlendi.

Bir Çorum firmasının, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ın formasında yer alması, Çorumlular için yeni bir kıvanç vesilesi oldu.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın Beşiktaş taraftarı olduğu biliniyor. Ancak, her “vatansever” gibi Ahmet Ahlatcı da, Türk sporuna değer katan tüm kulüplerimize saygı duyuyor, destek vermekten kaçınmıyor. Bu yüzden, AHL PAY’ın Galatasaray A Takımı’na sponsorluğu gündeme gelince, bir an bile tereddüt etmedi.

Tüm Çorumlu sporseverler de, sezonun ilk maçını TV ekranlarından izlerken, Ahlatcı gibi dev bir holdinge sahip olmanın gururunu yürekten paylaştılar.