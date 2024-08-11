Çorum’un Akkent mahallesinde 2018 yılında hizmete açılan atletizm pisti 6 yılda kullanılamaz hale geldi. Yetkililerin sessizliğine karşılık tesisin göz göre göre çürümeye terk edilmesi mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Basiretsiz yöneticiler yüzünden tesisin yok oluşunu izlediklerini ifade eden mahalle sakinleri, “Buranın yapılması için milyonlarca lira harcandı. Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Tesisin bir an önce gerekli bakımlar yapılarak hizmete açılmasını istiyoruz” diyerek yetkilileri göreve çağırdılar.

Çorum’da bir tesis daha bakımsızlıktan kullanılamaz hale geldi. Türkiye’nin birçok ilinde olmayan atletizm pisti, kaderine terk edilirken, günden güne yok oluşu özellikle bulunduğu Akkent mahallesinin sakinlerini çileden çıkartıyor.

Yapımı için milyonlarca lira harcanan Akkent Atletizm Pisti, 1000 kişilik tribün kapasiteli, 8 kulvarlı, 400 metre uluslararası standartlarda olmak üzere 2018 yılında hizmete açıldı. Zaman zaman eksikleri ile gündeme gelen tesis, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine Cemil Çağlar’ın gelmesinden sonra ise adeta kaderine terk edildi. Bakım ve onarımları yapılmayan ve adeta çürümeye terk edilen atletizm pisti kullanılamaz hale geldi. Bu yüzden atletizm müsabakalarının yeni adresi, Hitit Üniversitesi bünyesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Sahası oldu.

Milyonlarca lira harcanarak yapılan ve ilk yıllarında çok önemli müsabakalara ev sahipliği yapan tesisin aylardır kapısını açan kimse bile olmadığını ifade eden Akkent Mahallesi sakinleri, tesisin gerekli bakım ve onarımlarının yapılarak yeniden kullanıma açılması yönünde çağrıda bulundular. Başta Vali Zülkif Dağlı ve milletvekilleri olmak üzere yetkililere seslenen mahalle sakinleri, “Milyonlarca lira harcanarak yapılan bu tesiste tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Türkiye’nin çoğu ilinde olmayan bir tesisimiz var ama maalesef beceriksiz yöneticiler yüzünden kaderine terk edilmiş durumda. Koca tesis gözümüzün önünde çürüyor ama kimsenin kılı kıpırdamıyor, içimiz parçalanıyor.

Buranın biran önce gerekli bakımlar yapılarak hizmete açılmasını istiyoruz” şeklinde konuştular.