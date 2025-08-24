Arca Çorum FK, Süper Lig’e yükselme mücadelesi verdiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, sezonun ilk penaltısını Sarıyer maçında kazandı.

İlk hafta Amed Sportif Faaliyetler, ikinci haftada Adana Demirspor deplasmanında hakemler beyaz noktayı hiç göstermedi. Sarıyer’le oynanan 3.hafta maçının 90+5.dakikasında, köşe vuruşundan gelen topa Arca Çorum FK’lı Samudio kafayı vurdu, pozisyonun devamında Sarıyerli oyuncu Metehan’ın ayağı Samudio’nun kafasına temas edince hakem Ayberk Demirbaş penaltı noktasını gösterdi. 90+8’de topun başına geçen Eze, yerden kaleci Muhammed Alperen’in sağına yaptığı vuruşla fileleri havalandırıp takımına galibiyeti getirdi.

Bu penaltı, Arca Çorum FK’nın bu sezon kazandığı ve aynı zamanda bu sezonki Çorum FK maçlarında verilen ilk penaltı olarak kayıtlara geçti.