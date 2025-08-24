Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında, Samsun’da denize girerek boğulan Çorum FK taraftarı Metehan Gümüş, ölüm yıldönümünde de unutulmadı.

Geçtiğimiz yıl Çorum’da oynanan her maçta arkadaşları tarafından anılan Metehan Gümüş, bu yıl da anılmaya devam ediyor. Sarıyer ile oynanan maçın başında maraton tribününde yer alan Metehan Gümüş’ün arkadaşları “Dostlar ölse de yok olmaz. Metehan Gümüş” yazılı pankart açtı. Taraftarların açtığı bu pankart sonrası maraton tribünü Metehan’ı alkışlarla bir kez daha andı.