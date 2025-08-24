Arca Çorum FK ile Sarıyer arasında, Çorum Şehir Stadı’nda oynanan Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 3.hafta maçının taraftar sayıları açıklandı. Amedspor ile oynanan sezonun ilk maçında haftanın seyirci rekorunu kıran Çorum FK’lı taraftarlar, bu hafta da bu rekora aday olduklarını gösterdi.

Kulüp’ten yapılan açıklamada, batı kapalı tribününde 469, engelli tribününde 31, genel tribününde 3, kale arkası 5 bin 176, maraton tribünü 3 bin 207, misafir tribünü 79, VİP A,B ve C tribünü 322 olmak üzere toplam 9 bin 287 seyircinin maçı izlediği belirtildi.