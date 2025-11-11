TFF’den yapılan açıklamaya göre, futbolcuların Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi. Söz konusu futbolcuların, 10 Kasım 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiği bildirildi.

BAHİS OYNADIĞI GEREKÇESİYLE SEVK EDİLEN İSİMLER:

SÜPER LİG

BEŞİKTAŞ A.Ş.

ERSİN DESTANOĞLU

NECİP UYSAL

CORENDON ALANYASPOR

İZZET ÇELİK

ENES KESKİN

YUSUF ÖZDEMİR

BEDİRHAN ÖZYURT

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

EFE DOĞAN

FURKAN ORAK

GALATASARAY A.Ş.

METEHAN BALTACI

EVREN EREN ELMALI

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

MUHAMMET TAHA GÜNEŞ

NAZIM SANGARE

GÖZTEPE A.Ş.

İZZET FURKAN MALAK

UĞUR KAAN YILDIZ

HESAP.COM ANTALYASPOR

KEREM KAYAARASI

İKAS EYÜPSPOR

MÜKREMİN ARDA TÜRKÖZ

KASIMPAŞA A.Ş.

EGE ALBAYRAK

ALİ EMRE YANAR

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

FURKAN BEKLEVİÇ

KEREM YUSUF SIRKECİ

SAMSUNSPOR A.Ş.

CELİL YÜKSEL

TRABZONSPOR A.Ş.

BORAN BAŞKAN

SALİH MALKOÇOĞLU

TÜMOSAN KONYASPOR

ADİL DEMİRBAĞ

ALASSANE NDAO

ZECORNER KAYSERİSPOR

BERKAN ASLAN

ABDULSAMET BURAK

BİRİNCİ LİG

ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

ALİ FİDAN

YÜCEL GUROL

BARIŞ TİMUR

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK

AKSU HASAN

ALPEREN SELVİ

AMED SPORTİF FAALİYETLER

AYDIN OKTAY

UĞUR ADEM GEZER

GÜLMEZ ARDA KEMAL

BARTU KAYA

ALBERK KOÇ

ARCA ÇORUM FK

HASAN HÜSEYİN AKINAY

ATAKAN CANGOZ

ERGÜN ÜZEYİR

KARADAĞ EREN

SEVEN KADİR

ARDA HİLMİ ŞENGÜL

ATAKAŞ HATAYSPOR A.Ş.

CENGİZ DEMİR

SELİMCAN TEMEL

ATKO GRUP PENDİKSPOR A.Ş.

ÇİÇEK EMİRCAN

YUSUF ERATA

İŞEN BATUHAN

YEŞİL HAKAN

BANDIRMASPOR

TOLGA KALENDER

BOLUSPOR

BİLİR ENSAR

TEMEL ÇAKMAK

MUSTAFA ALPTEKİN ÇAYLI

İSMAİL KALBURCU

ABDULSAMET KIRIM

ÖZDEMİR ORKUN

ABDURRAHMAN ÜRESİN

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR

EMİRHAN BALARISI

EMRE KAPLAN

SAITOĞLU YUSUF

EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT KEÇİÖRENGÜCÜ ANKARA

ALPER BURAK DUMAN

BERKAN MAHMUT KESKİN

ERZURUMSPOR FK

MURAT CEM AKPINAR

CENGİZHAN BAYRAK

MERT ONAL

MUHAMMED FURKAN OZHAN

İLKAN SEVER

HÜSAMETTİN YENER

ESENLER EROKSPOR

OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN

GEDİK YUNUS EMRE

İŞİK ENES

KAHVECİ MUHAMMED ARDA

MUHAMMED BİRKAN TETİK

İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ

GENÇ FARUK CAN

MUSTAFA TAŞDEMİR

İSTANBULSPOR A.Ş.

ABDULLAH DIJLAN AYDIN

KEREM KABADAYI

YUSUF ALİ ÖZER

SARIALİOĞLU ENVER AZMİ

FATİH TULTAK

ALİ ŞAHİN YILMAZ

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

BARTU GOÇMEN

FIRAT İNAL

SAMET KARABATAK

KADİR KAAN YURDAKUL

ÖZBELSAN SİVASSPOR

ALBAYRAK MEHMET

AHMET ABDULLAH ÇAKMAK

ÇELİK MERT

ÇAĞLAYAN MENDERES

ALİ ŞAŞAL VURAL

SAKARYASPOR A.Ş.

ABDURRAHMAN BAYRAM

OMER BERİŞ

TEKOĞUL YUNUS EMRE

TÜRKEN ARDA

SERİK SPOR FUTBOL A.Ş.

ASAN BURAK

ÇELENK ERHAN

DİLLİ SELİM

MESUT CAN TUNALI

SİPAY BODRUM FK

ALİ AYTEMUR

BERSAN YAVUZAY

SMS GRUP SARIYERSPOR

ENGİN KADİR GICIR

KESKİN AHMET EMİN

EDİS KÖKSALDI

MUHAMMET ALİ ÖZBASKICI

2. LİG

ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK

BURAK BİLGEN

HASAN ÇELİK

YİĞİT DEMİR

OKAN DERİCİ

OMER ÖNDER

FATİH ÖZKAN

FURKAN ÖZYAPI

BİRHAN VATANSEVER

AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR

MURAT AKŞİT

AYDIN BAĞ

SADIK BAŞ

SERDAR CANSU

İBRAHİM HAS

KEREM KAYA

ALİAĞA FUTBOL A.Ş.

ERAY AKAR

KUBİLAY ANTEPLIOĞLU

HAKAN DEMİR

KADİR KURT

SERGEN PİÇİNCİOL

MUAMMER SARIKAYA

MEHMET UYSAL

İBRAHİM YILMAZ

ALTINORDU

İZLEM ANIL BALAKKIZ

UĞUR ÇETİNKAYA

TUGAY GÜNER

HASAN BERAT KAYALI

UMUT KESECİ

MUSTAFA KOCABAŞ

ARİF ŞİMŞİR

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

ÇAĞLAR MUHAMMED ALİ

SALİH EMİN SEBETCI

TAN YAVRU

ERCAN YAZICI

BURAK YILDIZ

SABİT HAKAN YILMAZ

ANKARA DEMİRSPOR

MERT AKTAŞ

TOLUNAY ARTUÇ

MEHMET ASLANBOĞA

FURKAN IŞIKDEMİR

GÖKHAN KURUMUŞ

HURŞİT TASCI

ORKUN USTAOĞLU

ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK

ERKAN BİLİCİTÜRK

KEREM CAPAN

CEREM TALHA DİNÇER

ARDA HACISALİHOĞLU

HÜSEYİN İKİZ

SIRAC SUSANCAK

BERKAN BURAK TURAN

ATALAY YILDIRIM

BATMAN PETROL SPOR A.Ş.

FEYYAZ BELEN

MERT CAPAR

OKAN EKEN

BURAK SEFA KAVRAZ

EVREN KORKMAZ

ALAETTİN BATUHAN TUR

İLYAS KUBİLAY YAVUZ

BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.

FURKAN AKSOY

ANIL CAN BOZKUŞ

HURŞİT GÖRKEM DEMİRYÜREK

VOLKAN MERT KORKMAZ

BERAT KÖŞKER

MUHAMMET EMİN MERİC

OĞUZHAN ONAY

YUSUF BARAN ÖNER

BORAN SEYFİ ÖZKAN

EGE TÜRKERİ

YUSUF BERAT ZAMUR

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.

BARTU ALBAY

MURAT AYHAN

ARDA BEKTAŞ

FATİH BAHATTİN DEMİRCAN

BERKE BERKAY

GÖKTAN IŞILAK

BEYTULLAH BUĞRA İPEK

MUSTAFA BERK ÖZKÖROĞLU

MEHMET SOYARSLAN

BUCASPOR 1928

BUĞRA AKÇAGÜN

ŞERİF DOĞAN

AYBARS GÖK

UMUT HEPDEMİRGİL

MUZAFFER BUĞRA HOTUR

ALİ EMİR PERVANLAR

HASANCAN YILDIZ

BURSASPOR

EMREHAN GEDİKLİ

ENES KAYA

SEFA NARİN

FETHİYESPOR

FURKAN CEYLAN

NURETTİN ÇAKIR

RAMAZAN ÇEVİK

SERDARCAN ERALP

AHMET MERT KOŞAR

MIRAÇ GÖKTÜRK ÖZEL

MEHMET KAAN TÜRKMEN

GMG KASTAMONUSPOR

ALİ ALTINÖZ

YAVUZ AYGÜN

MERT ÇALIŞKAN

DENİZ ÇORTLEN

GÖKMEN ÖZİNCE

ARDA ÖZKAN

ERDEM REİS

LÜTFİ BARTU TOPRIL

UMUT UZUN

AHMET YAZAR

GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR

RÜZGAR DERİCİ

CEMİL DEVRİM

GELEN POYRAZ

ERDOĞAN KAYA

AYBERK KAYGISIZ

YİĞİT CAN KORKMAZ

ERKAM KÖMÜR

METEHAN MERTÖZ

BERKAY SİZER

GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ

HALİL ÇİÇEK

ALPAY KOÇAKLI

MUSTAFA HÜSEYİN SEYHAN

ANIL EMRE YILMAZ

ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ

FATIH AKTAY

OĞULCAN BAŞOL

DOĞAN İSMAİL HAKKI

DÖNMEZ RIDVAN

MEHMET KALKAN

HASAN KAYA

ONUR BEHIÇ ÖZALGAN

KAAN YÜKSEL

İSKENDERUNSPOR A.Ş.

EFE GEÇİLİ

HÜSEYİN İCLEK

ERDEM CAN POLAT

KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.

YUSUF ZİYA GÜMÜŞ

TAYYIP MEVLÜT KAYA

DOĞANAY KILIÇ

FURKAN METİN

KADİR TURHAN

KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ

CEM AKTAŞ

CİHAT AKTAŞ

DOĞUKAN İNCİ

FURKAN KOYUNCU

SİNAN ÖZKAN

AYKAN ŞENLİKOĞLU

İLKE TANKUL

ONUR TEKİN

SABRİCAN VURAL

HARUN YERLİKAYA

KCT 1461 TRABZON FK

DURSUN SEDAT

BORAN GÜNGOR

SAMİ SATILMIŞ

YİĞİT KEMAL TURAN

KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş.

KADİRHAN ATAGÜN

EMRE CAN ATILA

BURAK ÇAPKINOĞLU

AHMET HAKAN DEMİRLİ

FEHMİ ÖZEN

SERKAN ÖZEN

CAN TOKSOY

MEHMET YANIKARA

REŞAT YAVUZAY

MURAT YILMAZ

KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR

BORA VEDAT

CEYLAN YILMAZ

MERT ÇÖLGEÇEN

MAZLUM DEMİR

AHMET GÜNEŞ

ERKAN SASA

ABDULKADİR SÜNGER

RECEP YEMİŞCİ

SADIK ARDA YILMAZTÜRK

KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR

HÜMEYİR ALBAYRAK

EMIRHAN ASLAN

ERDEM AYGÜL

MANSUR DARENDE

OĞUZHAN EFE NİYAZİ DOĞAN

KURTULMUŞ EFE NİYAZİ

KIVANÇ KÜÇÜKKARIŞ

ONUR URAL

MARDİN 1969 SPOR

MÜCAHİT CAN AKÇAY

ADA ÇINAR ASIL

EMİR KİREÇÇI

BİRHAT ÖZDEMİR

BARIŞ SAĞIR

ÖZGÜR SERT

MUSTAFA ŞENGÜL

AHMET ÜLÜK

NAFİCAN YARDIMCI

OSMAN YILDIRIM

MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ

AHMET DEDE KARTAL

ERKAN GOVERCİN

BERKANT ŞAHİN KÖK

HAKAN ÖZKAN

ALPER EFE PAZAR

SELİM HAKAN YILDIZ

MERKÜR JET ERBAASPOR

ALPEREN AKAR

AHMET DANIEL AKYILDIZ

OKTAY BALCI

TAŞKIN ÇALIŞ

OĞULCAN ENES DEMİROĞLU

SERDAR GÜNCÜ

SELÇUK HAKALMAZ

MEHMET SIDDIK İSTEMİ

KARABULUT ÖZKAN

İBRAHİM KONUKSEVER

SERHAT MUTLU

GÖKHAN PAYAL

HÜSEYİN SOYMAZ

MUHAMMED TAYYİP ŞAHİN

CEMAL ŞENER

DEVRİM TAŞKAYA

MKE ANKARAGÜCÜ

MEHMET AYDOĞAN

MERT CAN

ZAHİR ERSARİ

AHMET EMRE POLAT

RECEP YİĞİT SEVİNÇ

MIRAÇ ŞİMŞEK

MERVAN YUSUF YİĞİT

MUĞLASPOR KULÜBÜ

CANBERK AYDEMİR

YİĞİTALİ BAYRAK

SERHAT ENES ÇALIŞAN

BERAT ÇELEBİ

MUHAMMET ENES GÖK

CEBRAİL İRTÜRK

YALÇIN EYCAN KAYA

CENGİZ ÖTKÜN

FATİH SOMUNCU

BATUHAN YILMAZ

MUŞ SPOR KULÜBÜ

CEM ÇELİK

TUĞKAN KAMIŞOĞLU

EMİRHAN KAYALAR

MERT KULA

SERKAN ODABAŞOĞLU

OZAN RESULOĞLU

AHMET SUN

ABDULKADİR TAŞDAN

YUNUS TOPLU

YÜKSEL EGEMEN YAYLI

YUSUF YILDIRIM

SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR

ALPEREN AYDIN

ALPAY KOLDAŞ

FURKAN KÖSE

BEYKAN ŞİMŞEK

EFE BARAN UZUM

SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR

MUSA CANER AKTAŞ

HAYRULLAH MERT AKYÜZ

ÖMERCAN AVCI

OĞUZHAN AYAYDIN

BERKANT GÜNDEM

YUSUF BUĞRA KOŞAL

SERKAN KÖSE

ENES SUBAŞI

BERK TAŞKIN

SOMASPOR

CEYHUN ÇOBAN

ENGİNCAN DUMAN

FERİT BAY GÜNDÜZ

BATUHAN GÜNER

OKAN KARAMAN

KADİR KARIŞ

SAFFET EFE KAVAS

YIĞITHAN KIR

HÜSEYİN SOLAKLI

MAHMUT ŞAT

SULTAN SU İNEGÖLSPOR

RUHAN ARDA AKSOY

YÜCEL CANDEMİR

METE SEVİNÇ

EMRE ŞEKER

TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.

FIRAT ARAS

NURULLAH ASLAN

UMUT AYDIN

MEHMET DEMİROZU

ALPER KADİR DURUK

SEMİH EMİR ERDOĞAN

ARDA GEZER

MEHMET GÜNDÜZ

EMİR MİRAY KÖKSAL

ALİHAN KUBALAS

YUSUF ENSAR POYRAZLI

SALİH YAVAŞ

YENİ MALATYASPOR

KEREM ALTUNIŞIK

ÖMER ÇAĞRI ATAS

FERHAT CANLI

MURAT ŞAMİL GULER

ERAY ŞİŞMAN

MEHMET EMİN TAŞTAN

BURAK EFE YAZ

3. LİG

12 BİNGÖL SPOR

MELİH ALCU

BERKAY ARI

BERKCAN AYTAÇ

MIRAÇ BOLLUK

MUHAMMED BURAK ÇELİK

MEHMET ÇETİN

UMUT DİLEK

BATUHAN KARA

MAHSUM KARTAL

YİĞİT KÖSE

FARUK OCAL

HALİL İBRAHİM SEVİNÇ

MUHAMMET CAN TUNCER

RUHI YILDIZ

EMİRHAN ZAMAN

1926 BULANCAKSPOR

HASAN ALİ ADIGÜZEL

ARDA AKGÜL

HAMIT BAYRAKTAR

SERHAT EMİRLER

ATABERK GÖK

YUNUS EMRE KOBYA

NURETTİN KÜÇÜKDENİZ

SONER ÖZDEMİR

52 ORDUSPOR FK

MEHMET ABLAY

YILMAZ BASRAVİ

EGEBERK GABEL

İSMAİL GUNER

ERAY KOTAN

MUSTAFA KÖROĞLU

YUNUS EMRE KÖSE

ENES NALBANTOĞLU

YUSUF MERT TUNC

ENES YETİM

AFYONSPOR KULÜBÜ

ÇAĞDAŞ ARSLAN

EMRE DAYAN

BATUHAN GÜNSEL

HÜSEYİN ŞAHİN

AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ

YUSUF AKDENİZ

YUSUF ISLAM ATAY

EMİR AYDIN

VEDAT BÖYÜKGÜL

TAYFUN ÇULHA

ÜZEYİR KAYA

MUHAMMET FURKAN KILIÇ

OMER OK

HİVAN ÖZKURT

EMRE ÖZSARI

EMİRCAN SÖNMEZ

HÜSEYİN AYBARS TÜFEKCI

ERTUĞRUL USTA

KEREM YAŞA

EMRE YAŞAR

EMİRHAN ALPEREN YILMAZ

SEDAT YILMAZ

ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ

ABDULKADİR AKYÜZ

SAMET AYDIN

MUHAMMET ALİ BABUŞCU

İSMAİL ÇARKACI

ALPER DEMIR

UĞURCAN İKİKARDEŞ

EYÜP OSKAN

ALİ BERKE TİMURCIOĞLU

HASAN YURTSEVEN

ALTAY

CANER BAYCAN

ONUR EFE

ISA TOYGAR EKİNCİ

ALİ KIZILKUYU

ULAŞ HASAN ÖZÇELİK

OKTAY ÖZDEDE

OZAN EVRİM ÖZENÇ

MURAT ULUÇ

AMASYASPOR FK

MEHMET ALBAYRAK

YUSUF BOZKURT

ENVER ARDA CIRIKCI

ÖMER FARUK ERMEÇ

KEREM HAYTA

HALITCAN HİCİN

HALİLİBRAHİM EFE KAZAN

ARDA KESER

CENK KUŞKU

MUHAMMED SARIKAYA

İSMAİL TÜRKOĞLU

ARTVİN HOPASPOR

BURAK AYDIN

DURMUŞ CAN EFE

