TFF’den yapılan açıklamaya göre, futbolcuların Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi. Söz konusu futbolcuların, 10 Kasım 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiği bildirildi.
BAHİS OYNADIĞI GEREKÇESİYLE SEVK EDİLEN İSİMLER:
SÜPER LİG
BEŞİKTAŞ A.Ş.
ERSİN DESTANOĞLU
NECİP UYSAL
CORENDON ALANYASPOR
İZZET ÇELİK
ENES KESKİN
YUSUF ÖZDEMİR
BEDİRHAN ÖZYURT
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
EFE DOĞAN
FURKAN ORAK
GALATASARAY A.Ş.
METEHAN BALTACI
EVREN EREN ELMALI
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
MUHAMMET TAHA GÜNEŞ
NAZIM SANGARE
GÖZTEPE A.Ş.
İZZET FURKAN MALAK
UĞUR KAAN YILDIZ
HESAP.COM ANTALYASPOR
KEREM KAYAARASI
İKAS EYÜPSPOR
MÜKREMİN ARDA TÜRKÖZ
KASIMPAŞA A.Ş.
EGE ALBAYRAK
ALİ EMRE YANAR
MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
FURKAN BEKLEVİÇ
KEREM YUSUF SIRKECİ
SAMSUNSPOR A.Ş.
CELİL YÜKSEL
TRABZONSPOR A.Ş.
BORAN BAŞKAN
SALİH MALKOÇOĞLU
TÜMOSAN KONYASPOR
ADİL DEMİRBAĞ
ALASSANE NDAO
ZECORNER KAYSERİSPOR
BERKAN ASLAN
ABDULSAMET BURAK
BİRİNCİ LİG
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
ALİ FİDAN
YÜCEL GUROL
BARIŞ TİMUR
ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
AKSU HASAN
ALPEREN SELVİ
AMED SPORTİF FAALİYETLER
AYDIN OKTAY
UĞUR ADEM GEZER
GÜLMEZ ARDA KEMAL
BARTU KAYA
ALBERK KOÇ
ARCA ÇORUM FK
HASAN HÜSEYİN AKINAY
ATAKAN CANGOZ
ERGÜN ÜZEYİR
KARADAĞ EREN
SEVEN KADİR
ARDA HİLMİ ŞENGÜL
ATAKAŞ HATAYSPOR A.Ş.
CENGİZ DEMİR
SELİMCAN TEMEL
ATKO GRUP PENDİKSPOR A.Ş.
ÇİÇEK EMİRCAN
YUSUF ERATA
İŞEN BATUHAN
YEŞİL HAKAN
BANDIRMASPOR
TOLGA KALENDER
BOLUSPOR
BİLİR ENSAR
TEMEL ÇAKMAK
MUSTAFA ALPTEKİN ÇAYLI
İSMAİL KALBURCU
ABDULSAMET KIRIM
ÖZDEMİR ORKUN
ABDURRAHMAN ÜRESİN
EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
EMİRHAN BALARISI
EMRE KAPLAN
SAITOĞLU YUSUF
EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT KEÇİÖRENGÜCÜ ANKARA
ALPER BURAK DUMAN
BERKAN MAHMUT KESKİN
ERZURUMSPOR FK
MURAT CEM AKPINAR
CENGİZHAN BAYRAK
MERT ONAL
MUHAMMED FURKAN OZHAN
İLKAN SEVER
HÜSAMETTİN YENER
ESENLER EROKSPOR
OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN
GEDİK YUNUS EMRE
İŞİK ENES
KAHVECİ MUHAMMED ARDA
MUHAMMED BİRKAN TETİK
İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
GENÇ FARUK CAN
MUSTAFA TAŞDEMİR
İSTANBULSPOR A.Ş.
ABDULLAH DIJLAN AYDIN
KEREM KABADAYI
YUSUF ALİ ÖZER
SARIALİOĞLU ENVER AZMİ
FATİH TULTAK
ALİ ŞAHİN YILMAZ
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
BARTU GOÇMEN
FIRAT İNAL
SAMET KARABATAK
KADİR KAAN YURDAKUL
ÖZBELSAN SİVASSPOR
ALBAYRAK MEHMET
AHMET ABDULLAH ÇAKMAK
ÇELİK MERT
ÇAĞLAYAN MENDERES
ALİ ŞAŞAL VURAL
SAKARYASPOR A.Ş.
ABDURRAHMAN BAYRAM
OMER BERİŞ
TEKOĞUL YUNUS EMRE
TÜRKEN ARDA
SERİK SPOR FUTBOL A.Ş.
ASAN BURAK
ÇELENK ERHAN
DİLLİ SELİM
MESUT CAN TUNALI
SİPAY BODRUM FK
ALİ AYTEMUR
BERSAN YAVUZAY
SMS GRUP SARIYERSPOR
ENGİN KADİR GICIR
KESKİN AHMET EMİN
EDİS KÖKSALDI
MUHAMMET ALİ ÖZBASKICI
2. LİG
ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK
BURAK BİLGEN
HASAN ÇELİK
YİĞİT DEMİR
OKAN DERİCİ
OMER ÖNDER
FATİH ÖZKAN
FURKAN ÖZYAPI
BİRHAN VATANSEVER
AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR
MURAT AKŞİT
AYDIN BAĞ
SADIK BAŞ
SERDAR CANSU
İBRAHİM HAS
KEREM KAYA
ALİAĞA FUTBOL A.Ş.
ERAY AKAR
KUBİLAY ANTEPLIOĞLU
HAKAN DEMİR
KADİR KURT
SERGEN PİÇİNCİOL
MUAMMER SARIKAYA
MEHMET UYSAL
İBRAHİM YILMAZ
ALTINORDU
İZLEM ANIL BALAKKIZ
UĞUR ÇETİNKAYA
TUGAY GÜNER
HASAN BERAT KAYALI
UMUT KESECİ
MUSTAFA KOCABAŞ
ARİF ŞİMŞİR
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
ÇAĞLAR MUHAMMED ALİ
SALİH EMİN SEBETCI
TAN YAVRU
ERCAN YAZICI
BURAK YILDIZ
SABİT HAKAN YILMAZ
ANKARA DEMİRSPOR
MERT AKTAŞ
TOLUNAY ARTUÇ
MEHMET ASLANBOĞA
FURKAN IŞIKDEMİR
GÖKHAN KURUMUŞ
HURŞİT TASCI
ORKUN USTAOĞLU
ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK
ERKAN BİLİCİTÜRK
KEREM CAPAN
CEREM TALHA DİNÇER
ARDA HACISALİHOĞLU
HÜSEYİN İKİZ
SIRAC SUSANCAK
BERKAN BURAK TURAN
ATALAY YILDIRIM
BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
FEYYAZ BELEN
MERT CAPAR
OKAN EKEN
BURAK SEFA KAVRAZ
EVREN KORKMAZ
ALAETTİN BATUHAN TUR
İLYAS KUBİLAY YAVUZ
BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.
FURKAN AKSOY
ANIL CAN BOZKUŞ
HURŞİT GÖRKEM DEMİRYÜREK
VOLKAN MERT KORKMAZ
BERAT KÖŞKER
MUHAMMET EMİN MERİC
OĞUZHAN ONAY
YUSUF BARAN ÖNER
BORAN SEYFİ ÖZKAN
EGE TÜRKERİ
YUSUF BERAT ZAMUR
BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
BARTU ALBAY
MURAT AYHAN
ARDA BEKTAŞ
FATİH BAHATTİN DEMİRCAN
BERKE BERKAY
GÖKTAN IŞILAK
BEYTULLAH BUĞRA İPEK
MUSTAFA BERK ÖZKÖROĞLU
MEHMET SOYARSLAN
BUCASPOR 1928
BUĞRA AKÇAGÜN
ŞERİF DOĞAN
AYBARS GÖK
UMUT HEPDEMİRGİL
MUZAFFER BUĞRA HOTUR
ALİ EMİR PERVANLAR
HASANCAN YILDIZ
BURSASPOR
EMREHAN GEDİKLİ
ENES KAYA
SEFA NARİN
FETHİYESPOR
FURKAN CEYLAN
NURETTİN ÇAKIR
RAMAZAN ÇEVİK
SERDARCAN ERALP
AHMET MERT KOŞAR
MIRAÇ GÖKTÜRK ÖZEL
MEHMET KAAN TÜRKMEN
GMG KASTAMONUSPOR
ALİ ALTINÖZ
YAVUZ AYGÜN
MERT ÇALIŞKAN
DENİZ ÇORTLEN
GÖKMEN ÖZİNCE
ARDA ÖZKAN
ERDEM REİS
LÜTFİ BARTU TOPRIL
UMUT UZUN
AHMET YAZAR
GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
RÜZGAR DERİCİ
CEMİL DEVRİM
GELEN POYRAZ
ERDOĞAN KAYA
AYBERK KAYGISIZ
YİĞİT CAN KORKMAZ
ERKAM KÖMÜR
METEHAN MERTÖZ
BERKAY SİZER
GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ
HALİL ÇİÇEK
ALPAY KOÇAKLI
MUSTAFA HÜSEYİN SEYHAN
ANIL EMRE YILMAZ
ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ
FATIH AKTAY
OĞULCAN BAŞOL
DOĞAN İSMAİL HAKKI
DÖNMEZ RIDVAN
MEHMET KALKAN
HASAN KAYA
ONUR BEHIÇ ÖZALGAN
KAAN YÜKSEL
İSKENDERUNSPOR A.Ş.
EFE GEÇİLİ
HÜSEYİN İCLEK
ERDEM CAN POLAT
KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.
YUSUF ZİYA GÜMÜŞ
TAYYIP MEVLÜT KAYA
DOĞANAY KILIÇ
FURKAN METİN
KADİR TURHAN
KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
CEM AKTAŞ
CİHAT AKTAŞ
DOĞUKAN İNCİ
FURKAN KOYUNCU
SİNAN ÖZKAN
AYKAN ŞENLİKOĞLU
İLKE TANKUL
ONUR TEKİN
SABRİCAN VURAL
HARUN YERLİKAYA
KCT 1461 TRABZON FK
DURSUN SEDAT
BORAN GÜNGOR
SAMİ SATILMIŞ
YİĞİT KEMAL TURAN
KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş.
KADİRHAN ATAGÜN
EMRE CAN ATILA
BURAK ÇAPKINOĞLU
AHMET HAKAN DEMİRLİ
FEHMİ ÖZEN
SERKAN ÖZEN
CAN TOKSOY
MEHMET YANIKARA
REŞAT YAVUZAY
MURAT YILMAZ
KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
BORA VEDAT
CEYLAN YILMAZ
MERT ÇÖLGEÇEN
MAZLUM DEMİR
AHMET GÜNEŞ
ERKAN SASA
ABDULKADİR SÜNGER
RECEP YEMİŞCİ
SADIK ARDA YILMAZTÜRK
KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
HÜMEYİR ALBAYRAK
EMIRHAN ASLAN
ERDEM AYGÜL
MANSUR DARENDE
OĞUZHAN EFE NİYAZİ DOĞAN
KURTULMUŞ EFE NİYAZİ
KIVANÇ KÜÇÜKKARIŞ
ONUR URAL
MARDİN 1969 SPOR
MÜCAHİT CAN AKÇAY
ADA ÇINAR ASIL
EMİR KİREÇÇI
BİRHAT ÖZDEMİR
BARIŞ SAĞIR
ÖZGÜR SERT
MUSTAFA ŞENGÜL
AHMET ÜLÜK
NAFİCAN YARDIMCI
OSMAN YILDIRIM
MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
AHMET DEDE KARTAL
ERKAN GOVERCİN
BERKANT ŞAHİN KÖK
HAKAN ÖZKAN
ALPER EFE PAZAR
SELİM HAKAN YILDIZ
MERKÜR JET ERBAASPOR
ALPEREN AKAR
AHMET DANIEL AKYILDIZ
OKTAY BALCI
TAŞKIN ÇALIŞ
OĞULCAN ENES DEMİROĞLU
SERDAR GÜNCÜ
SELÇUK HAKALMAZ
MEHMET SIDDIK İSTEMİ
KARABULUT ÖZKAN
İBRAHİM KONUKSEVER
SERHAT MUTLU
GÖKHAN PAYAL
HÜSEYİN SOYMAZ
MUHAMMED TAYYİP ŞAHİN
CEMAL ŞENER
DEVRİM TAŞKAYA
MKE ANKARAGÜCÜ
MEHMET AYDOĞAN
MERT CAN
ZAHİR ERSARİ
AHMET EMRE POLAT
RECEP YİĞİT SEVİNÇ
MIRAÇ ŞİMŞEK
MERVAN YUSUF YİĞİT
MUĞLASPOR KULÜBÜ
CANBERK AYDEMİR
YİĞİTALİ BAYRAK
SERHAT ENES ÇALIŞAN
BERAT ÇELEBİ
MUHAMMET ENES GÖK
CEBRAİL İRTÜRK
YALÇIN EYCAN KAYA
CENGİZ ÖTKÜN
FATİH SOMUNCU
BATUHAN YILMAZ
MUŞ SPOR KULÜBÜ
CEM ÇELİK
TUĞKAN KAMIŞOĞLU
EMİRHAN KAYALAR
MERT KULA
SERKAN ODABAŞOĞLU
OZAN RESULOĞLU
AHMET SUN
ABDULKADİR TAŞDAN
YUNUS TOPLU
YÜKSEL EGEMEN YAYLI
YUSUF YILDIRIM
SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
ALPEREN AYDIN
ALPAY KOLDAŞ
FURKAN KÖSE
BEYKAN ŞİMŞEK
EFE BARAN UZUM
SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
MUSA CANER AKTAŞ
HAYRULLAH MERT AKYÜZ
ÖMERCAN AVCI
OĞUZHAN AYAYDIN
BERKANT GÜNDEM
YUSUF BUĞRA KOŞAL
SERKAN KÖSE
ENES SUBAŞI
BERK TAŞKIN
SOMASPOR
CEYHUN ÇOBAN
ENGİNCAN DUMAN
FERİT BAY GÜNDÜZ
BATUHAN GÜNER
OKAN KARAMAN
KADİR KARIŞ
SAFFET EFE KAVAS
YIĞITHAN KIR
HÜSEYİN SOLAKLI
MAHMUT ŞAT
SULTAN SU İNEGÖLSPOR
RUHAN ARDA AKSOY
YÜCEL CANDEMİR
METE SEVİNÇ
EMRE ŞEKER
TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.
FIRAT ARAS
NURULLAH ASLAN
UMUT AYDIN
MEHMET DEMİROZU
ALPER KADİR DURUK
SEMİH EMİR ERDOĞAN
ARDA GEZER
MEHMET GÜNDÜZ
EMİR MİRAY KÖKSAL
ALİHAN KUBALAS
YUSUF ENSAR POYRAZLI
SALİH YAVAŞ
YENİ MALATYASPOR
KEREM ALTUNIŞIK
ÖMER ÇAĞRI ATAS
FERHAT CANLI
MURAT ŞAMİL GULER
ERAY ŞİŞMAN
MEHMET EMİN TAŞTAN
BURAK EFE YAZ
3. LİG
12 BİNGÖL SPOR
MELİH ALCU
BERKAY ARI
BERKCAN AYTAÇ
MIRAÇ BOLLUK
MUHAMMED BURAK ÇELİK
MEHMET ÇETİN
UMUT DİLEK
BATUHAN KARA
MAHSUM KARTAL
YİĞİT KÖSE
FARUK OCAL
HALİL İBRAHİM SEVİNÇ
MUHAMMET CAN TUNCER
RUHI YILDIZ
EMİRHAN ZAMAN
1926 BULANCAKSPOR
HASAN ALİ ADIGÜZEL
ARDA AKGÜL
HAMIT BAYRAKTAR
SERHAT EMİRLER
ATABERK GÖK
YUNUS EMRE KOBYA
NURETTİN KÜÇÜKDENİZ
SONER ÖZDEMİR
52 ORDUSPOR FK
MEHMET ABLAY
YILMAZ BASRAVİ
EGEBERK GABEL
İSMAİL GUNER
ERAY KOTAN
MUSTAFA KÖROĞLU
YUNUS EMRE KÖSE
ENES NALBANTOĞLU
YUSUF MERT TUNC
ENES YETİM
AFYONSPOR KULÜBÜ
ÇAĞDAŞ ARSLAN
EMRE DAYAN
BATUHAN GÜNSEL
HÜSEYİN ŞAHİN
AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
YUSUF AKDENİZ
YUSUF ISLAM ATAY
EMİR AYDIN
VEDAT BÖYÜKGÜL
TAYFUN ÇULHA
ÜZEYİR KAYA
MUHAMMET FURKAN KILIÇ
OMER OK
HİVAN ÖZKURT
EMRE ÖZSARI
EMİRCAN SÖNMEZ
HÜSEYİN AYBARS TÜFEKCI
ERTUĞRUL USTA
KEREM YAŞA
EMRE YAŞAR
EMİRHAN ALPEREN YILMAZ
SEDAT YILMAZ
ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
ABDULKADİR AKYÜZ
SAMET AYDIN
MUHAMMET ALİ BABUŞCU
İSMAİL ÇARKACI
ALPER DEMIR
UĞURCAN İKİKARDEŞ
EYÜP OSKAN
ALİ BERKE TİMURCIOĞLU
HASAN YURTSEVEN
ALTAY
CANER BAYCAN
ONUR EFE
ISA TOYGAR EKİNCİ
ALİ KIZILKUYU
ULAŞ HASAN ÖZÇELİK
OKTAY ÖZDEDE
OZAN EVRİM ÖZENÇ
MURAT ULUÇ
AMASYASPOR FK
MEHMET ALBAYRAK
YUSUF BOZKURT
ENVER ARDA CIRIKCI
ÖMER FARUK ERMEÇ
KEREM HAYTA
HALITCAN HİCİN
HALİLİBRAHİM EFE KAZAN
ARDA KESER
CENK KUŞKU
MUHAMMED SARIKAYA
İSMAİL TÜRKOĞLU
ARTVİN HOPASPOR
BURAK AYDIN
DURMUŞ CAN EFE