Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan 3.Lig 2.etap müsabakaları Aksaray’da sona erdi. B grubunda mücadele eden Çoru Belediyespor erkek takımı ikinci etap müsabakalarında Arda Kekillioğlu, Berat Özdemir ve Ali Aşnas Gül oyuncu grubu ile mücadele etti. Çorum temsilcisi ilk maçında Mersin’i 3-1’le geçerken, ikinci maçında Ankara Özel Sporcular takımını 3-0 ve son maçında ise Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’u 3-0 yenmeyi başardı.

İkinci etabı yenilgisiz tamamlayan Çorum Belediyespor erkek takımı genel sıralamada 17 puana ulaşarak zirvedeki yerini korudu.

Çorum’un diğer temsilcilerinden Çorum Gençlispor erkek takımı ise 13 puanla genel sıralamada dokuzucun, Arenaspor erkek takımı ise 13 puanla onuncu sırada yer aldı.

Yine B grubunda mücadele eden Arenaspor kadın takımı Aybüke Banu Şimşek, Asude Tuba Şimşek, Arnisa Şeker ve Eylül Ece Becer oyuncu grubu ile mücadele etti. Arenaspor’un raketleri ilk maçında Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’u 3-1, ikinci maçında Çorum Gençlikspor’u 3-2, üçüncü maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 ve son maçında ise Akhisar Belediyespor’u 3-1 yenerek ikinci etabı yenilgisiz tamamladı.

Genel sıralamada 20 puana ulaşan Çorum temsilcisi zirvede yer alırken, bir diğer Çorum temsilcisi Çorum Gençlikspor ise 14 puanla yedinci sırada yer aldı.