Arca Çorum FK Sportif Direktörü Mustafa Soley, disiplin sevklerinin açıklanmasından hemen sonra kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu’nun talimatı üzerine disiplin kuruluna sevk edilen futbolcularla temasa geçtiğini belirtirken, “Altı futbolcumuzla da görüştüm. Çoğunun bahis hesabının olduğundan bile haberi yok. Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorlar.

Avukatlarımız da hemen harekete geçti. Futbolcularımızın savunmalarını aldık, Futbol Federasyonu’na göndereceğiz. Gerekli itirazlarda da bulunacağız. Biz oyuncularımıza güveniyoruz” şeklinde konuştu.

Soley, Federasyon tarafından tanınacağı belirtilen ek transfer süresinin de ucunun açık olduğunu ifade ederken, süreci yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.