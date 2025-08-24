Arca Çorum FK’nın genç golcüsü Hasan Ege Akdoğan, U18 Milli Takımı’nın önümüzdeki ay Çekya’da katılacağı turnuvanın aday kadrosuna davet edildi. Daha önce U17 Milli Takımı’nın formasını giyen Hasan Ege, U18’e ilk kez çağrıldı.

ÇEKYA’YA GİDİYORLAR

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, U18 Milli Takımımız, 2-8 Eylül tarihleri arasında Çekya'da katılacağı Vaclav Jezek Turnuvası’na katılacak. Turnuvada milli formayı giyecek oyuncular arasında Arca Çorum FK’nın 17 yaşındaki golcüsü Hasan Ege Akdoğan da yer alıyor.

MİLLİLER 27 AĞUSTOS’TA TOPLANIYOR

Milli takıma çağrılan futbolcular, 27 Ağustos Çarşamba günü, İstanbul’daki TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, saat 18.00’de toplanacak. Mililer, 2 Eylül Salı günü Çekya’ya gidecek.

İSVİÇRE, MEKSİKA VE İRLANDA İLE OYNAYACAKLAR

Millilerimiz, turnuvada, 3 Eylül’de İsviçre, 9 Eylül’de Meksika, 7 Eylül’de ise İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

MİLLİ FORMA İLE 26 MAÇ 10 GOL!

Ligde bu sezon henüz Arca Çorum FK formasıyla süre alamayan Hasan Ege Akdoğan, U16 Milli Takımı’nın formasını 9 maçta giydi ve 5 gol attı. Genç golcü, U17’de ise ay-yıldızlı formayla çıktığı 17 karşılaşmada fileleri 5 kez havalandırdı.