Sarıyer Basın Sözcüsü Serdar Çınar, Trendyol 1. Lig'de oynadıkları 3 maçtaki hakem kararlarını eleştirerek, "Bu durum hayatın olağan akışına aykırı. Bir takım ilk 3 haftada yediği 5 golün 3’ünü uydurulan penaltılardan yiyorsa, o ligin adil olduğunu kim iddia edebilir?" dedi.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sarıyer'de hakem kararlarına tepki büyüyor. Lacivert-beyazlıların basın sözcüsü Serdar Çınar, son oynadıkları Çorum FK müsabakasının ardından, "21 yıl sonra gelen başarıya kurulan tuzak" başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi gözlerinizi kapatın ve düşünün. Türkiye 1. Ligi’nde bir takım, tam 21 yıl aradan sonra o lige çıkıyor. İmkansızlıklar içinde, sıfırdan takım kurmuş, hoca bulmuş, kampa bile zar zor gidebilmiş. Ama buna rağmen aslanlar gibi sahaya çıkıyor. İlk maçında, ligde favori iki takımdan biriyle deplasmanda oynuyor. 2-1 kaybediyor ama yediği 2 gol de penaltıdan! İkinci yarıda rakibe sahayı dar ediyor, rakibin tek bir pozisyonu yok. Hakem 7 dakika uzatma veriyor ve 90+6’da penaltı uyduruyor! Üçüncü hafta yine aynı senaryo. Bu kez başka bir favoriyle deplasmanda. İkinci yarı öyle bir oynuyor ki, 15 bin kişi kendi takımına tepki gösteriyor, stat homurdanmalarla inliyor. Maç 1-1, yeni çıkan takım gol arıyor. Hakem yine 6 dakika uzatma veriyor ve 90+5’te bir penaltı daha uyduruyor!

Akıl sahibi herkes anlar: Bu durum hayatın olağan akışına aykırı. Bir takım ilk 3 haftada yediği 5 golün 3’ünü uydurulan penaltılardan yiyorsa, o ligin adil olduğunu kim iddia edebilir?

Sonuç mu? 21 yıl sonra 1. Lige çıkmış bir takımın emeği, teri ve umudu, kirli bir düzenin elinde heba ediliyor. Sonra biz bu kokuşmuş futbol düzeninden, hem ülke hem kulüp bazında Avrupa’da başarı mı bekliyoruz?

Türkiye’de siyaseti, lobiyi, farklı güç unsurlarını arkasına almadan sadece futbol oynamak isteyen bir takıma daha ne kadar engel olunacak?"

Muhabir: İHA AJANS