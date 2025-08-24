Sarıyer, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 3.hafta açılış maçında konuk olduğu Arca Çorum FK’ya 90+8’de penaltıdan yediği golle 2-1 yenilerek yine galibiyet sevinci yaşayamazken, Kulüp Başkanı Emre Yaldız’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yaldız, maçı yöneten İzmir bölgesi klasman hakemi Ayberk Demirbaş’ın fotoğrafıyla birlikte kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sonuna kadar savaşan futbolcularımızla gurur duyuyorum! Ama o son dakika penaltısını veren hakemi asla affetmiyorum. Sarıyer’in alın terini, emeğini gasp edenlere hakkım haram olsun” ifadelerini kullandı.