Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Sarıyer, deplasmanda Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can, açıklamalarda bulundu. Can, planlarını uyguladıklarını, ancak son dakika gelen golle mağlup olduklarını ifade ederek, "Gerçekten güzel bir maç oldu. Çorum FK çok saygı duyduğumuz bir takım. İddialı bir takım kurmuşlardı. Fakat biz planımızı çok iyi şekilde uyguladık. İkinci yarı oyunun bütün kontrolünü aldığımızda skoru 1-1 de yaptık. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Plana, disipline sadık kaldık, fakat son dakikada tartışılır bir penaltı kararıyla 2-1 mağlup ayrıldık. Bizim için sonu kötü biten bir maç oldu. Çorum FK'yı tebrik ediyorum, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Muhabir: İHA AJANS