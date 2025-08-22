Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Toplantı Salonu’nda gerçekleşen teknik toplantıya Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve 2.Küme takım temsilcileri katıldı. Engin Ayan başkanlığında gerçekleşen toplantıda daha önce 14 Eylül’de başlatılması planlanan 2.Amatör Küme’nin 3 takımın çekilmesi sonrası 28 Eylül Pazar günü başlayacağı belirtilirken, 2.Küme’de bu sezon Osmancık Belediyespor, Kargıserispor, İkbalspor, Gençlerbirliği, Buharaspor ve Bayat Belediyespor olmak üzere toplam 6 takımın tek grupta çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceğini duyuruldu. Sezon sonunda ligi ilk iki sırada tamamlayan 2 iki takımın 1.Küme’ye yükseleceği de açıklandı.

Muhabir: RIFAT KARA