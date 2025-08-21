Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Voleybol Ligi’nde fikstür çekimi yapıldı. Bugün Ankara Yeni Mahalle Basın Odası’ndaLig İşleri Sorumlusu Ara Aldemir ve TVF Genel Sekreteri Nihal İşçi tarafından gerçekleşen fikstür çekiminde Çorum temsilcilerinden Osmancık Belediyespor, Çorum Arenaspor ve Çorum Voleybol 14.Grup’ta yer aldı. 12 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği 14.Grup’ta heyecan 5 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla start alacak.

Genel Sekreter İşçi, 14.Grup’ta ilk iki sırayı alan 2 takımın 1.Lig’e yükselme Play-Off maçları oynayacağını belirtirken, ligi son iki sırada tamamlayan iki takımın ise küme düşeceğini ifade etti.

İLK DERBİ 2.HAFTA

Çorum temsilcilerinden Arenaspor sezonun ilk maçında sahasında Çayelispor’u konuk ederken, Osmancık Belediyespor’da sahasında Trabzon temsilcisi Bordo-Mavi61 takımını konuk edecek. Çorum Voleybol ise sezonun ilk maçını Rize deplasmanında Endüstri Meslek Lisesi ile oynayacak.

Sezonun ilk derbisi 2.hafta oynanacak. Çorum Voleybol ile Çorum Arenaspor ikinci hafta maçında kozlarını paylaşırken, Osmancık temsilcisi ise 2.hafta maçında deplasmanda Fındıklı 1974’ün konuğu olacak.

Diğer derbi maçlarda ise Çorum Arenaspor ile Osmancık Belediyespor 7.haftada, Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol ise 10.haftada kozlarını paylaşacak.

HAFTA HAFTA RAKİPLER BELLİ OLDU

Çorum Arenaspor Kulübü ilk hafta sahasında Çayeli’ni ağırladıktan sonra 2.hafta Çorum Voleybol ile deplasmanda, 3.hafta Bayburt Gençlik Merkezi ile sahasında, 4.hafta Trabzon Beşikdüzü ile deplasmanda, 5.hafta Hopa Belediyespor ile sahasında, 6.hafta Bordo-Mavi 61 ile deplasmanda, 7.hafta Osmancık Belediyespor ise sahasında, 8.hafta Fındıklı 1974 ile deplasmanda, 9.hafta 52 Çamlıkspor ile sahasında, 10.hafta Sınav Koleji Samsunspor ile deplasmanda ve 11.hafta Rize Endüstri Meslek takımı ile sahasında oynayacak.

Çorum Voleybol Spor Kulübü ilk hafta Rize Endüstri Meslek Lisesi takımı ile deplasmanda karşılaştıktan sonra 2.hafta Çorum Arenaspor ile sahasında, 3.haftaTrabzon Beşikdüzü ile sahasında, 4.hafta Bordo-Mavi61 ile deplasmanda, 5.hafta Fındıklı 1974 ile sahasında, 6.hafta Sınav Koleji Samsunspor ile deplasmanda, 7.hafta Çayelispor ile sahasında, 8.hafta Bayburt Gençlik Merkezi ile deplasmanda, 9.hafta Hopa Belediyespor ile sahasında, 10.hafta Osmancık Belediyespor ile deplasmanda ve 11.hafta 52 Çamlıkspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Osmancık Belediyespor ise sezonu sahasında oynayacağı Bordo-Mavi 61 maçı ile açarken, 2.hafta Fındıklı 1974 ile deplasmanda, 3.hafta Sınav Koleji Samsunspor ile sahasında, 4.hafta Çayelispor ile deplasmanda, 5.hafta Bayburt Gençlik Merkezi ile sahasında, 6.hafta Hopa Belediyespor ile deplasmanda, 7.hafta Çorum Arenaspor ile deplasmanda, 8.hafta 52 Çamlıkspor ile sahasında, 9.hafta Rize Endüstri Meslek Lisesi ile deplasmanda, 10.hafta Çorum Voleybol ile sahasında, 11.hafta ise Trabzon Beşikdüzü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.