Arca Çorum FK’nın Sarıyer’le oynayacağı maçı İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Ayberk Demirbaş yönetecek. Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçta Demirbaş’ın yardımcılıklarını Mardin bölgesinden Mehmet Sıraç Akpınar ile Yozgat bölgesinden Eyüp Özer yapacak. Saat 21.30’da başlayacak karşılaşmada Diyarbakır bölgesinden Lütfullah Aslan da karşılaşmada dördüncü hakemlik yapacak.

Lütfullah Aslan, daha önce Çorum FK’nın 4 maçını yönetti. Çorum ekibi bu maçlarda geçen sezon sahasında Sakaryaspor’la 1-1 berabere kalırken, önceki sezon ise evinde Bodrum FK’yı 2-1, Boluspor’u 2-0, deplasmanda ise Ümraniyespor’u 3-0 yendi.

Demirbaş, Sarıyer’in ise 5 maçını yönetti. İstanbul temsilcisi bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alırken, 7 gol atıp 3 gol yedi.