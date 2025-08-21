Çorum’da futbola gönül veren taraftarların en büyük tutkusu haline gelen 1.Küme, 2.Küme, U18 ve diğer yaş kategorileri maçları son yıllarda ligden çekilen takım sayılarının artması nedeni ile izlenirliğini ve kalitesini gün geçtikçe kaybediyor.

2.AMATÖR KÜME’DE 4 TAKIM ÇEKİLDİ

Bilindiği üzere geçtiğimiz gün Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan başkanlığında düzenlenen sezonun ilk teknik toplantısında 1.Küme, 2.Küme, U18, U16, U15 ve U14 liglerinin fikstürü çekilirken, başlama tarihleri de açıklandı. Teknik toplantının üzerinden daha 1 hafta geçmemesine rağmen 14 Eylül’de başlatılması planlanan 2.Amatör Küme Ligi’nden çekilen çekilene… Teknik toplantı öncesi ilk çekilen takım İskilipgücü olurken, teknik toplantı sonrası ise Düvenci Belediyespor, Mecitözü Gençlerbirliği ve Oğuzlar Belediyespor takımları da sporcu yetersizliğini mazeret göstererek ligden çekildiklerini açıkladılar.

Bu gelişme sonrası futbola gönül veren taraftarların bazı sosyal medya hesapları üzerinden Çorum’da amatör futbolun can çekiştiğini, hatta bitme noktasına geldiğine dair yorumlar yapmaya başlaması amatör futbolun geldiği noktayı gözler önüne serdi.

KATILIM ÜCRET İSYANI

Çorum amatör futbolunun önemli kulüplerinden biri olan Mecitözü Gençlerbirliği, geçtiğimiz gün kendine ait sosyal medya hesabından katılım ücretlerine tepki göstermişti.

Tepkisinde, 2.Amatör Lig’e katılmanın 25 bin lirayı bulduğuna dikkat çekilirken, kulüpleri ekonomik anlamda çok yıprattığına vurgu yapılarak bu konuda amatör futbolu yöneten insanların katılım ücretlerini tekrardan gözden geçirmeleri talip edildi.

Mecitözü Gençlerbirliği’nin bu isyanına amatör futbolu yöneten kurum ve kuruluşlar kulaklarını kapatarak kulübün bu talebini görmezden geldi. Devam eden süreçte Mecitözü temsilcisi katılım ücreti ve sporcu yetersizliğini mazeret göstererek beklenildiği gibi ligden çekildi.

Mecitözü’nün ardından Düvenci ve Oğuzlar da ligden çekilme geleneğine ayak uydurdu.

SAHA YETERSİZLİĞİ VE TUVALET SORUNU

Amatör futbol kulüplerinin maçlarını oynadığı sahalarda yaşanan sorunlar da kulüplerin ligden çekilmesine başka bir neden olarak gösteriliyor.

Sahaların yetersiz olması ve antrenman yapmak noktasında kulüplerin birbirleri ile aynı saatte çakışması kulüpleri de büyük sıkıntıya sokuyor. Yaşanan bu sıkıntılar nedeni ile birçok kulüp sporcusunu futbol oynamaya teşvik edemiyor.

Saha yetersizliğinin yanı sıra özellikle İtfaiye Sahası olmak üzere sporcular ve sporcularını takip etmek üzere tribüne gelen aileler tuvalet noktasında da büyük sorunlar yaşıyorlar. Yapılan portatif tuvaletlerin ihtiyacı karşılamadığı yönünde şikâyetler kulüp temsilcilerini de zor durumda bırakıyor.

ACİL ÖNLEM ALINMALI

Daha önceki sezonlarda devam eden ligden çekilmelere bu sezon da kaldığı yerden devam edilmesi üzerine Çorum futbolunu yöneten isimlerin bu duruma acil bir şekilde önlem alması gerekiyor.

Gerek ASKF, gerek TÜFAD, gerekse Futbol İl Temsilciliği kulüplerin yaşadığı sorunları gerekli mercilere ileterek kulüplerin yaşanabilir konfor alanını daha etkin hale getirmesi gerekiyor.

Aksi halde Çorum amatör futbolu günden güne kan kaybetmeye devam edecektir.