Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Türkiye Şampiyonası 16-19 Ağustos tarihleri arasında Aydın'da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü müsabakalarda 73 kiloda tatamiye çıkan Çorumlu sporcu İlhan Yılmaz Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Bronz madalya ile Çorum'a dönen başarılı sporcu başta antrenörü Hakan Taştan olmak üzere başarısında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Muhabir: RIFAT KARA