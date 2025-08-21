AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret etti. Bakan Bak’la Çorum’da devam eden ve planlanan spor yatırımlarını değerlendiren Kaya, yeti taleplerde bulundu.

Çorum ve bazı ilçelerinde yapılacak spor tesisleri için önceki hafta, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokol imzalanmasına katkılarından dolayı Bakan Bak’a teşekkür eden Oğuzhan Kaya, söz konusu yatırımların özellikle gençler için önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekti.

BAKIN’I ÇORUM’A DAVET ETTİ

Ziyarette, Çorum’a modern bir gençlik merkezi, Alaca ilçesine ise spor salonu talebinde bulunan Milletvekili Kaya, Bakan Osman Aşkın Bak’ı yapımı süren spor yatırımlarının yerinde incelenmesi amacıyla Çorum’a davet etti. Kaya, Bakan Bak’ın yakın zamanda Çorum’a geleceğini belirtirken, Çorum’da gençlerin daha güçlü bir geleceğe hazırlanması ve sporda başarı grafiğinin yükselmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.