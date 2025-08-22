Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Arca Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, 18 Ağustos’ta, Diyarbakır’da oynanan ve 2-2 biten Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor maçından sonra yaşanan olaylarla ilgili kararlarını açıkladı. Diyarbakır temsilcisine ve mensuplarına adeta ceza yağdı

AMED’E 2 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI

PFDK, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu “saha olayları” nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler’e kendi sahasındaki 2 resmi maçı seyircisiz oynama cezasının yanı sıra 220.000 lira da para cezası verdi. Kurul, taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle ihtar verdiği Amed’e çirkin ve kötü tezahürat eylemlerinin gerçekleştiği Batı Alt Tribün 109-110-111, Doğu Alt Tribün 132-133, Güney alt Tribün 122-123 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdi.

2 ANTRENÖRE 12 MAÇ CEZA

Kurul, rakip takım mensubuna yönelik “saldırısı” nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler antrenörü Mazlum Kılıç’ı 5 maçtan men ve 40.000 lira para cezası, yine antrenör Erhan Ölker’i de aynı suçtan dolayı 7 maçtan men ve 56.000 lira para cezasına çarptırdı.

KALECİ VEYSEL’E 12 MAÇ!

PFDK, Amed kalecisi Veysel Sapan’a da rakip takım antrenörüne “saldırısı” nedeniyle 6 maçtan men ve 48.000 lira para cezası, yine rakip takım mensubuna “saldırısı” nedeniyle 6 maçtan men ve 48.000 lira para cezası olmak üzere toplamda 12 maçtan men ve 96.000 lira para cezası kesti.

PFDK, aynı maçla ilgili olarak “talimatlara aykırılık” nedeniyle 20.000 lira para cezası verdiği Erzurumspor antrenörü Ayhan Söğütlü’yü müsabaka hakemine yönelik “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle de 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.

Öte yandan, Sakaryaspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik “ciddi faulü” nedeniyle kırmızı kart gören Iğdır FK’lı futbolcu Valon Ethemi 2 resmi maçtan men, “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle de 40.000 lira para cezasına çarptırıldı.