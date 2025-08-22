Arca Çorum FK’nın, Amed Sportif Faaliyetler’le ligin ilk haftasında oynadığı maçlardaki disiplin ihlallerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalara yaptığı itiraz Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: “Arca Çorum Futbol Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 165.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Arca Çorum Futbol Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Tribün D4, D5, D6, D7 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle, Arca Çorum Futbol Kulübü’nün anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 110.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir.”