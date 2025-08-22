Çorumlu milli bilardocu Emrah Taç’ın 4-7 Eylül tarihlerinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek 41.Avrupa Artistik Bilardo Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu.

13 ülkeden 35 sporcunun mücadele edeceği şampiyonanın hazırlıklarına başladığını açıklayan Emrah Taç, Fransız sporcular Michael Hammen ve Emanuel Nirige ile birlikte B grubunda mücadele edecek.

Aynı zamanda Çorum Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan Emrah Taç, şampiyonadaki sponsorları olan Zeki Bilardo, Bursa Arena Okulları, Elit Bilardo Malzemeleri ve Kebeli Bilardo’ya teşekkür etti.